新华社西安4月26日电(记者张斌、张健)“拿到《不动产权证书》一天后，项目开工前所需的其余‘四证’也办好了。”陕西空港自贸产业发展有限公司工作人员陈伟有些出乎意料，“原本以为受到疫情影响，所需证件会缓办，结果拿地就能开工。”

去年12月以来，西安遭遇多轮疫情，社会生产生活受到不同程度影响。面对公司首个开发建设项目，“如何把证办齐、早日开工”成了陈伟的心头急事。

企业着急的事，也是政府部门工作的重点。为降低疫情带来的影响，今年西咸新区空港新城探索常态化实施“拿地即开工”政策，通过提前介入、精准辅导、模拟审批、全程代办等一系列举措，帮助企业缩短建设周期，赢得发展先机。

西咸新区自然资源和规划局（空港）工作部业务主管李罡说，“拿地即开工”常态化将有效保障招商引资项目加快落地，实现新的经济增长点。

为重点项目开辟“绿色通道”、扩大有效投资的同时，西安也在用实打实的举措为传统产业转型打通发展之路、促进消费增长。

新城区长乐西路街道安仁坊社区是西安传统商贸聚集地，社区常住居民不到400户，却拥有大小商户上万家，是典型的“商企社区”。

“以往我们商场客源可观，营业额也不错，这一片区域被称为‘西北小义乌’。”在东方亿象城商场销售服装20余年的姚女士说，因疫情导致的商场限流和顾客减少让她和同行很是焦急。

一家家个体商户的营业额，关乎一个个家庭的“柴米油盐”。看到商户们的难处，安仁坊社区用一周左右就快速筹建网络直播孵化基地、引入专业直播运营团队。不少商户年纪较大，社区还针对性地提供手把手培训。

在社区和电商团队的帮助下，一批商户建立了属于自己的直播账号。“现在，线上营业额有时可达两万多元，弥补了线下的亏损。”50岁的姚女士说，很多同行已逐渐适应线上加线下的销售模式。

“一手防疫情，一手抓发展，办法总比困难多。”安仁坊社区党委书记王燕说：“复合销售的方式，正帮助辖区不少小微企业和商户恢复信心。”

在西北地区最大的国际物流枢纽中心西安国际港站，货场上装卸车辆往来忙碌，工作人员已适应“快装快运”的节奏。铁路部门统计显示，尽管受到内外部多重因素影响，今年一季度中欧班列（西安）的开行量、重箱率、货运量等核心指标仍位居全国前列，并陆续开通多条新线路。

“对于国际货运，我们一方面强化与陆港集团多式联运公司等多方面的联络，另一方面实行优先配空、装卸、查验、始发，用快速无缝衔接，将运输组织效率提升了30%。”西安国际港站站长白宽锋说，“通过为国际物流搭建更加稳定、快速的通道，将不断推动西安外贸高质量发展。”

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