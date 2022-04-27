程婕

原标题：中长期定存利率下行 大额存单还“香”吗？

近期股市表现不佳，连银行理财产品也大批“破净”。保本保息的大额存单成为不少投资者的新宠。4月26日，北京青年报记者调查发现，多家银行的三年期大额存单利率在本周集体下调，调降幅度均在10个基点左右，市场上利率超过3.5%的大额存单已不多见。即便如此，三年期的大额存单多已售罄。

据了解，大额存单是银行业存款类金融机构面向个人、企业和机构客户发行的以人民币计价的记账式大额存款凭证，也是一种银行存款产品。相比普通定期存款，大额存单起点较高，至少20万起存；利率比同期定存利率高；同时可转让，流动性较好。

客户经理提醒要“降息”

西城读者刘女士反映，上周末接到两家银行客户经理的信息，都说4月25日大额存单利率会下调，让客户赶紧认购。她当时以为是客户经理揽存的话术，结果当天发现，银行的大额存单利率真的下调了。

刘女士向记者展示的短信显示，平安银行的客户经理告诉她“3年期大额存单和平安存自4月25日起利率将下调至3.4%”。

交行客户经理上周五群发的信息显示“3.55%三年期新资金专享大额存单，今日最后一天预约，截止时间17：30，明天开始将无法预约。下周一开始，大额存单和定期存款下调10BP，需要预约尽快联系”。

刘女士有些后悔地说，周末忙别的事没太在意，今日才发现，银行的大额存单利率真下调了，而且手机银行上都没有三年期的大额存单了，“可能被抢光了”。

大额存单3.5%利率难见

北青报记者调查发现，近期确有不少银行调降大额存单利率，调降幅度多为0.1个百分点，有些银行的部分品种甚至幅度更高，在售大额存单中很难见到年利率在3.5%以上的产品。

工商银行20万元起存3年期大额存单，现在年利率是3.25%，此前为3.35%；2年期大额存单年利率为2.6%，此前为2.7%，均下降0.1个百分点。

东城区一家农行网点的工作人员告诉北青报记者：“20万元起存的大额存单，3年期年利率为3.25%，2年期的为2.6%，之前是3.35%和2.7%，都比以往下调0.1个百分点。”

根据手机银行显示的信息，中行、建行20万元起的3年期大额存单现在年利率也是3.25%，2年期的为2.6%，与工行、农行保持一致。

除了国有大行，股份行的大额存单利率也在下调。平安银行APP显示，目前20万起存的3年期大额存单年利率为3.4%，但已售罄，上周利率为3.5%。

民生银行一家网点的工作人员也表示，他们的大额存单利率本周已经下调了，3年期20万起存的大额存单利率现在调整为3.4%。

3年期大额存单多已售罄

近期股市和银行理财产品表现不佳，高于同期定存的银行大额存单利率受到很多人的青睐。但是，大家发现这个“香饽饽”现在并不好买，3年期的产品基本一上市就被抢光。

“如果只是利率下调0.1个百分点，我觉得可以接受，毕竟保本保息让人放心。可现在的问题是根本抢不到。”东城的王女士最近手里有笔闲置资金，本来想买3年期的大额存单，可她问了几家银行的客户经理，也在手机银行上蹲守，一次都没抢到。

北青报记者查阅各家银行的手机银行发现，中行3年期大额存单年利率3.25%，系统显示产品剩余额度不足。工行面向一般客户的3年期大额存单，无论20万元起还是30万元起，全部都售罄；25万元起存的2年期产品，年利率2.6%，也被抢光。

目前光大银行APP上20万元起存3年期的大额存单收益率仍为3.5%，但两款产品都已售罄，只有2年期收益率2.9%的产品可买。

可考虑转让的大额存单

银行理财经理建议，特别想买大额存单的客户如果抢不到新发产品，也可考虑老客户转让的未到期大额存单。因为以前发行的大额存单利率比现在高，部分待转让大额存单的年收益率比新发产品还高，比较划算；需要提醒的是，部分老存单金额较大，且只支持全单购买，门槛较高，投资者可根据自己的实际情况选择。

北青报记者看到，在工行大额存单转让服务专区，目前利率最高的一张存单年化利率为3.341%，高于现在3.25%的新产品利率。这张存单的原产品利率是3.25%，原来的起息日是4月7日，持有人买了十几天就想转让了，目前剩余存期还有1077天。不过，该存单转让本金为500万元，可购价格为5008719.18元，只支持全单购买。

工行还有几张今年发行的待转让存单，金额在30万-50万元左右，原利率都为3.35%，现在的利率均在3.247%左右，与新发产品差不多。

中信银行APP目前没有任何在售的新发大额存单产品，系统提示客户想购买可直接去大额存单转让专区。北青报记者看到，目前待转让的存单预期年利率为3.35%，原始利率为3.55%，原始起购金额都为20万或30万，剩余期限在2年11个月以上，原持有人应该买了不到一个月就决定转让了。

四大行定存利率也下调

不仅多家银行的三年期大额存单利率在本周集体下调，4月26日，北青报记者发现，四大国有银行已下调二年期和三年期的定存最高利率，调降幅度为0.1个百分点。调整之后，四大行三年期整存整取最高利率从原来的3.25%降至3.15%，二年期整存整取最高利率由原来的2.60%降至2.5%。

记者查阅四大国有行的手机银行发现，对于2年期和3年期定存产品，各行依据不同起存金额给予不同档次的利率，但是四大行同期限定存的最高利率基本保持一致。目前，2年期定存利率最高都是2.50%；3年期定存最高利率3.15%。

根据北京青年报记者此前了解的情况，自去年6月21日之后，四大行三年期定存的最高利率为3.25%，二年期定存最高利率为2.60%；跟今日最新利率相比，均下调了0.1个百分点。与此同时，一年期及以下期限定存利率，各大行基本没变。

需要提醒的是，客户在手机银行上查询到的整存整取存款利率是实际执行利率，都比银行挂牌利率高。目前各大行的挂牌利率基本一致，也没有变化，1年期1.75%，2年期2.25%，3年期和5年期均为2.75%。

光大证券首席固定收益分析师张旭表示，本次涉及自主降息的定期存款主要为中长期品种，因此预计未来一段时间内短期存款利率会保持基本平稳，中长期存款利率会明显下降，并使得存款市场竞争更加有序。

探因

利率下行有助于银行让利实体经济

大额存单一向是银行“揽储利器”，为何银行现在要主动下调大额存单利率？

对此问题，融360数字科技研究院分析师刘银平认为，银行主要有两方面考量因素：一是受监管约束，据媒体报道，近期市场利率定价自律机制召开会议，鼓励部分中小银行将存款利率浮动上限下调10BP左右；二是自身降成本需求，今年1月份以来贷款市场利率持续下降，监管层一直在引导市场利率下行，向实体经济让利，而下调存款利率可以防止净息差进一步收窄。

普益标准研究员罗倩表示，金融支持实体经济发展是长期政策导向。在让利实体经济的政策导向下，银行业适度加大了贷款让利幅度，适度转移负债端压力。从短期政策实施来看，4月15日，央行正式宣布下调0.25个百分点的存款准备金率，此次降准预计向市场投放5300亿左右的资金，能够进一步缓解各大银行存款压力。在政策引导降低实体经济融资成本的背景下，预计未来大额存单仍是下行趋势。

刘银平指出，目前下调利率的以国有银行、股份制银行为主，地方性银行揽储难度较大、存款稳定性较差，在下调利率方面相对谨慎，未来可能会根据市场情况跟随下调大额存单利率。

此外，业内人士普遍认为，存款利率下行有助于降低银行负债成本，进而实现贷款成本进一步下行，提高银行让利实体经济能力，也有助于银行缓解息差、利差收窄情况。

今年1月18日，央行副行长刘国强在国新办发布会上表示，存款利率如果太高，贷款的利率就很难降下来，企业融资成本也就很难降下来，“所以我们现在下了大力气，维护存款市场的秩序，稳定银行负债成本，推动企业特别是小微企业综合融资成本稳中有降。”

建议

理性看待短期波动 建立长期投资思维

股市、基金表现不佳，一向稳健的银行理财产品也出现“破净”，现在连大额存单利率都下调了。不少投资者感叹现在投资理财实在太难，不知该怎么办。

“盈亏同源是金融市场的一大特点，短期波动属正常现象。”普益标准研究员杜宣玮认为，大家应理性看待短期波动现象，建立长期投资思维。在当前大额存单利率下调、理财产品收益持续走低的情势下，投资者应谨慎评估自身风险承受能力，选择与自身情况相符的理财方式。虽然近期受多重因素影响金融市场波动较大，但银行在稳定收益及风险控制的平衡上具有相对优势，投资者仍可保持一定信心，树立起长期持有的投资理念。

刘银平则强调，投资者需要根据自身风险偏好选择适合自己的产品，如果追求本金安全，则适合购买存款类产品，包括定期存款、大额存单、结构性存款，但由于存款利率偏低，无法抵抗通货膨胀，所以应适当配置一些理财产品或权益类资产，不同理财产品的风险差别较大，投资者购买之前要重点了解产品的风险因素。

(责编：赵竹青、陈键)