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国家发改委：切实保障消费品流通不断不乱

刘园园
2022年04月27日09:26 | 来源：科技日报
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原标题：国家发改委：切实保障消费品流通不断不乱

　　“结合疫情防控形势和需要，支持各大中城市科学规划建设一批集仓储、分拣、加工、包装等功能于一体的城郊大仓基地，确保应急状况下及时就近调运生活物资，切实保障消费品流通不断不乱。”国家发展改革委负责同志就国务院办公厅最新印发的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》(以下简称《意见》)回答记者提问时表示。

　　“近期，国内疫情多发，特别是有些突发因素超出预期，给经济平稳运行带来更大不确定性和挑战，消费特别是接触性聚集性消费受到较大影响，3月当月的社会消费品零售总额同比由增长转为下降，消费恢复进一步承压。”国家发展改革委负责同志说。

　　谈及《意见》出台的背景和考虑，国家发展改革委负责同志透露，《意见》的制定出台，一方面是着眼长远，着力畅通国民经济循环，进一步巩固消费对经济发展的基础性作用；另一方面是聚焦当前，统筹疫情防控和经济社会发展，积极应对疫情对消费的影响，切实保障消费供给，促进消费持续恢复。

　　据介绍，《意见》按照目标导向和问题导向相结合、短期支持和中长期促进相兼顾的要求，从系统全面促进消费的角度，提出了五大方面20项重点举措。

　　为切实抓好《意见》贯彻落实，国家发展改革委负责同志提到，下一步将着力稳住消费基本盘，落实好特困行业纾困扶持措施，鼓励汽车、家电等大宗消费，还将全力保障消费供给，在精准落实疫情防控举措的基础上，全力做好物流保通保畅工作；落实好粮油肉蛋奶果蔬和大宗商品等保供稳价措施等。此外将适应常态化疫情防控需要，促进新型消费，科学推广无接触交易服务等。

(责编：赵竹青、陈键)

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