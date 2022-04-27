夏宾

原标题：中国央行首次操作外汇“降准”为何能稳住汇率？

在持续下跌近一周后，人民币汇率终于稳住了。中国央行25日宣布，决定下调金融机构外汇存款准备金率1个百分点。外汇“降准”消息一出，人民币汇率止跌企稳，离岸人民币刚一跌破6.6的整数点位后立即被拉了回来，重新在6.5区间运行。

26日外汇市场上，在岸人民币开盘后一度涨超300个基点，尽管随后略有调整，但截至当日19时仍保持涨势，而离岸人民币最高触及6.5405，日内最高涨幅超500个基点。

调整金融机构外汇存款准备金率一直被视为央行应对汇率波动的工具，但下调外汇存款准备金率还是第一次。作为逆周期调控工具，央行曾在去年6月和12月两次上调外汇存款准备金率，将准备金率由之前的5%提升至9%。但与当前形势不同的是，去年调整更多是为了控制人民币过快升值。

目前随着市场形势发生变化，人民币由升值阶段进入调整阶段，下调外汇存款准备金率的操作在预期之内。

中国银行研究院研究员吴丹表示，近日人民币汇率出现急速贬值走势，在此背景下，央行下调外汇存款准备金率，释放部分美元流动性，能在一定程度上达到抑制人民币汇率单边贬值预期的目的。

信达证券首席宏观分析师解运亮指出，央行此举释放了明显的稳汇率信号。这一调整工具的机制在于，下调外汇存款准备金率将释放一部分外汇流动性，增加外汇市场上的美元供给，提高金融机构的售汇意愿和能力，从而缓解人民币贬值压力。

吴丹称，一方面，央行此举将释放美元流动性百亿美元，降温美元兑换需求。截至2022年3月底，金融机构外汇各项存款余额10500亿美元，下调金融机构外汇存款准备金率一个百分点可释放105亿美元的流动性。

另一方面，本轮人民币汇率贬值是离岸带动在岸，受外资情绪影响较大，而本轮央行下调外汇存款准备金率1%，托举人民币汇率跌幅走势，对纠正受外资影响较大的非理性市场预期具有重要作用。

未来人民币汇率将怎么走？解运亮称，分析汇率问题，既要考虑市场力量，也要考虑央行态度。央行作为外汇市场上的终极参与者，对汇率走势有着至关重要的影响。

“央行稳汇率的工具众多。”解运亮举例称，包括但不限于启动逆周期因子、调整外汇存款准备金率、调整远期售汇风险准备金、收紧离岸人民币流动性、加强资本项目管制等。

他认为，短期内，6.6可能是人民币汇率的一个阻力位。2021年全年人民币中间价升值2.34%，这是出口强势表现下的合理结果。在今年出口下行压力加大的情况下，人民币汇率若能贬值2%至3%，人民币对美元汇率将从2021年底的6.37元贬值至6.6元左右。如此，既不违背汇率“在合理均衡水平上保持基本稳定”的大基调，又能一定程度上增强出口竞争力。

“考虑到中国经济的长期优势没有改变，考虑到央行极强的调控能力，我们有理由相信，人民币汇率贬值失控的局面是很难出现的。”解运亮说。

“未来央行宏观审慎政策调整仍有可为。”吴丹提到，参考蒙代尔不可能三角理论，中国更倾向于保持货币政策独立和汇市稳定，汇率超调风险也相对可控，因此可理性看待人民币汇率的贬值压力，双向波动趋势仍将维持。(完)

(责编：赵竹青、陈键)