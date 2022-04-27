原标题：提振信心 释放潜力——促消费20条政策措施观察

消费是经济增长的重要引擎，也是人民对美好生活需要的直接体现。

国务院办公厅近日印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，聚焦促消费提出5方面20条政策举措。当前出台这份文件的背景和考虑是什么？20条政策举措将如何为提振消费“把脉支招”？

综合施策助力提振消费信心

今年前两个月，全国社会消费品零售总额同比增长6.7%。但受近期国内疫情多发影响，3月社零总额同比由增长转为下降，消费信心不振，复苏进一步承压。

此次意见可谓一场“及时雨”，5方面20条政策举措聚焦促消费，其中摆在首要位置的就是“应对疫情影响，促进消费有序恢复发展”。

稳住市场主体，才能保就业、稳收入，进而为促进消费提供坚实支撑。此次意见专门提出“鼓励地方加大帮扶力度，支持各地区结合实际依法出台税费减免等措施”“对承租非国有房屋的服务业小微企业和个体工商户给予适当帮扶”等一系列举措，助力市场主体渡过难关。

本轮疫情点多、面广、频发，不仅对市场主体造成冲击，也给重要民生商品保供稳价带来一定压力。

“在各大中城市科学规划建设一批集仓储、分拣、加工、包装等功能于一体的城郊大仓基地，确保应急状况下及时就近调运生活物资”“落实好粮油肉蛋奶果蔬和大宗商品等保供稳价措施”……意见对做好基本消费品保供稳价进行多项部署。

专家表示，20条政策措施出台释放出提振市场信心的积极信号，有助于鼓励各地充分挖掘消费潜力，助力经济稳增长。

目前，各地也在纷纷发力，一系列稳主体、保供应、促消费的政策密集出台——辽宁提出35条帮扶措施，帮助服务业企业恢复发展；北京要求大型连锁超市、生鲜电商平台等重点保供企业加大备货量，并延长营业时间；重庆出台19条措施促消费；云南将发放3亿元文旅消费“大礼包”……

“必须认识到，当前消费回落并非趋势性变化，随着疫情得到有效管控，消费增长也会逐渐回归正常轨道。”中国宏观经济研究院研究员李清彬说。

以供给升级创造消费新增长点

促进供给侧提质升级、以有效供给拉动需求，是满足人民美好生活需要、创造消费新增长点的关键。此次意见在聚焦提振当前消费的同时，也从供给侧提出系列要求，着力稳住消费基本盘。

“更加适销对路的商品，有利于促进内需潜力进一步释放。”中国宏观经济研究院研究员王蕴说，意见提出鼓励发展反向定制(C2M)和个性化设计、柔性化生产等内容，是推进实物消费提质升级的有效举措。

近年来，随着国内消费升级步伐加快，中国老百姓在医疗、健康、旅游、职业教育、文化信息产业等服务领域的消费需求持续扩大。

“眼下受疫情影响，餐饮、旅游等接触性聚集性消费受到明显冲击，要尽快将餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等特困行业纾困政策落实到位，有条件的地方可以加大帮扶力度。”李清彬说。

扩大有效投资，是扩内需稳增长的重要发力点。意见提出，统筹利用现有财政资金渠道，支持消费相关基础设施和服务保障能力建设，符合条件的项目可纳入地方政府专项债券支持范围，更好以投资带消费。

“发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用，将推动供给提升，创造消费新增长点，有利于国内市场潜力进一步释放。”国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群说。

为消费潜力释放“通梗阻”“畅循环”

立足当下，着眼长远。只有破除堵点卡点和障碍壁垒，消费潜力才能更好释放，经济运行才能循环顺畅、“气血充盈”。

聚焦健全消费品流通体系、破除限制消费障碍壁垒等方面，意见提出一系列政策举措，紧盯短期消费恢复增长和长期持续发展的痛点堵点。

“系列举措针对性很强，关键要不折不扣落实到位。”王蕴认为，从当下看，消费恢复增长需要更畅通的流通环境，而通过改革破除制约消费的障碍壁垒，既利于当前，又利于长远。

培养农村消费市场，是进一步挖掘消费潜力的新空间。

近年来，下沉市场在中国消费版图中逐渐崛起：据中国汽车工业协会统计，我国农村地区约有600万低速车客户，是新能源汽车下乡的潜在客户；去年“双11”京东来自下沉市场的新用户占比超77%；主攻下沉市场的苏宁易购零售云已达到11000家，覆盖全国上万乡镇……

“农村消费近几年保持快速增长势头，但仍存在许多制约消费潜力释放的因素。”中国贸促会研究院副院长赵萍说，要完善县域商业体系，加强电商等平台赋能作用，优化农村消费供给，进一步促进农村消费潜力释放。

从更长远的维度看，扩大消费需求，核心是增加消费主体的收入。

对此，李清彬表示，激发消费潜力，最根本是要通过稳就业、增收入提高消费能力，让人们“能消费”；要逐步提升公共服务覆盖面和水平，解决群众后顾之忧，让人们“敢消费”；还要顺应消费升级趋势，提升产品和服务质量，让人们“愿消费”。

(责编：赵竹青、陈键)