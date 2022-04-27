中国第38次南极科学考察圆满收官
2022年04月27日09:30 | 来源：新华社
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原标题：中国第38次南极科学考察圆满收官
4月26日，位于上海浦东的中国极地考察国内基地码头喜迎“雪龙”号极地科学考察船远航归来。这标志着历时174天的中国第38次南极科学考察圆满收官。
中国第38次南极科学考察由“雪龙”号和“雪龙2”号共同执行考察任务。这是中国自第36次南极科学考察之后，第二次派遣两艘破冰船在同一个“考察季”奔赴南极。其中，“雪龙2”号已于4月20日返回上海。
2021年11月5日，中国第38次南极科学考察队首批154名队员乘坐“雪龙”号从上海出征。在此次考察过程中，“雪龙”号共航行3.3万余海里。
2021年11月23日，中国第38次南极科学考察队第二批101名队员乘坐“雪龙2”号从上海起航。在此次考察过程中，“雪龙2”号共航行3.1万余海里。
据介绍，中国第38次南极科学考察顺利完成南极长城站、中山站物资补给和人员轮换任务，开展了站基多学科和近岸海洋业务化观测，对南大洋生态系统进行了调查，积极开展考察物资补给国际合作，取得了多项科研成果。(记者王立彬、张建松)
(责编：赵竹青、陈键)
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