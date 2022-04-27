刘春燕

原标题：日本政府推出经济救助计划应对物价上涨

为抑制乌克兰危机及日元大幅贬值背景下的物价加速上涨，日本内阁会议26日推出一项经济救助计划。该计划财政开支部分总计6.2万亿日元(1美元约合127日元)，包含民间资金在内的总规模达13.2万亿日元。

据当地媒体报道，该计划主要针对四个方面：抑制油价、保障食品供应稳定、支持中小企业和帮助困难家庭。该计划主要包括继续强化目前正在实施的高油价补贴，向低收入育儿家庭发放补助金，延长中小企业贷款援助政策实施期限，稳定能源、原材料及农林水产供给以及增加对地方的拨款等。

据报道，该计划财政开支部分拟先从本财年预算预留费用中支出。同时，政府正抓紧编制本财年补充预算案，以弥补预备费缺口，确保后续资金来源。

据报道，随着经济救助计划出台，日本将于4月底到期的油价补贴政策将延长至9月底，汽油平均零售价控制目标从每升172日元降至168日元，补贴额度由每升25日元提升至35日元。

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