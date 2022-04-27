李晓东

原标题：四川十五条措施进一步稳定和扩大就业

四川省人民政府近日印发《进一步稳定和扩大就业十五条政策措施》，从保市场主体稳定就业、推动经济社会发展扩大就业、创新创业带动就业、稳定重点群体就业、优化就业培训和服务等方面着手，进一步稳定和扩大就业。

“保市场主体就是保稳定就业。”四川省人社厅就业促进处相关负责人表示，四川将加大援企稳岗力度。对不裁员或少裁员的企业给予稳岗返还补助。同时，减免企业和个体工商户房租，加强对企业的金融支持。

四川着力通过扩大投资创造就业，发挥成南达万高铁、四川时代等700个省重点项目对就业的拉动作用，依托省重点推进项目力争创造就业岗位50万个以上。对中小微企业招用毕业年度大学生、登记失业半年以上的人员就业并签订1年以上劳动合同且按规定缴纳社会保险费的，给予1000元/人一次性吸纳就业补贴。

四川还鼓励脱贫人口、失业人员、高校毕业生等重点群体从事个体经营，按每户每年14400元的限额标准扣减有关税费。继续实施疫情期间困难中小企业免征房产税、城镇土地使用税优惠政策。全省扶持100家省级创业孵化基地，每家给予90万元一次性补助，力争扶持自主创业15万人，带动就业40万人以上。

针对高校毕业生就业，四川将加大机关事业单位招录（聘）力度。各地、各部门特别是省属单位要积极提供空缺编制用于公开招录（聘），支持有条件的单位满编运行，提高空编使用率。

四川将设立疫情防控应急岗位，招募一批医药卫生类高校毕业生参与新冠肺炎疫情防控，服务满1年后享受“三支一扶”服务期满人员招聘优惠政策。

同时，四川将通过提高劳务输出组织化程度、选树“川字号”特色劳务品牌等方式，确保农民工转移就业规模稳定在2500万人左右。

为提高劳动者技能水平和就业能力，四川将深入实施职业技能提升行动，全覆盖开展高校毕业生就业创业指导，强化全方位公共就业服务，建立重点企业用工保障制度，设立就业服务专员，提供招工用工、政策咨询、劳动关系协调等服务；大力发展人力资源服务业，支持国家级、省级人力资源产业园建设，发展区域性、专业性人力资源市场。

据悉，15条政策措施出台后，相关省级部门还将进一步制定落实工作的具体措施。

(责编：申佳平、陈键)