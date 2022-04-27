晋浩天

原标题：建设技能型社会 培养更多大国工匠

这几天，浙江省金华职业技术学院党委书记王振洪的心情很激动。作为一名职教战线的老兵，他见证了职业教育法的首次大修：“职业教育总是不被社会认可，但现在首次以立法明确，职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型。这是积极而明确的信号，有利于重塑社会共识。”

2022年4月20日，十三届全国人大常委会第三十四次会议表决通过新修订的职业教育法。这是该法自1996年颁布施行以来的首次大修。新职业教育法自2022年5月1日起施行。

经济社会发展需要越来越多的大国工匠，而培育大国工匠，离不开丰沃的土壤——高质量的职业教育。2019年8月，习近平总书记在甘肃省张掖市山丹培黎学校考察时指出，实体经济是我国经济的重要支撑，做强实体经济需要大量技能型人才，需要大力弘扬工匠精神，发展职业教育前景广阔、大有可为。

党的十八大以来，尤其是国务院颁布《国家职业教育改革实施方案》（简称“职教20条”）以来，我国职业教育改革发展走上提质培优、增值赋能的快车道，职业教育面貌发生了格局性变化。如今，我国共有1.13万所职业院校、3088万名在校生，建成世界规模最大职业教育体系，培养了一大批支撑经济社会发展的技术技能人才。

1.从“层次”到“类型”：打破职教“天花板”

“职业教育是‘类型’教育，不是‘层次’教育，和普通教育同等重要。”这句话，教育部职业教育与成人教育司司长陈子季在多个场合都说过。现在，鲜明的政策导向得到了立法保障。类型教育的明确定位像一根红线，串起了职业教育改革的方方面面，许多关键难题得到破解。

本科职教，应运而生。目前，我国职业本科教育现有32所高校，在校生12.93万人，2021年招生4.14万人。《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》明确，到2025年，职业本科教育的规模将不低于10%。

以山东为例，山东省2012年在全国率先建立“文化素质＋职业技能”的职教高考制度，当年安排本科招生计划2600个，报名人数3万多人。2022年，山东“职教高考”本科招生计划增加到1.8万个，报名人数达到20.9万人。

职教发展“天花板”，已经被打破。河北工业职业技术大学就是其中的受益者。“学校目前正抓紧在硬件指标完善、专业内涵建设、治理能力提升、产教深度融合等方面下功夫，朝着职教类型特色鲜明、高水平职业技术大学的发展目标全面发力。”校长薛晓萍说。

与此同时，牵动职教改革牛鼻子的考试招生，也在改变。目前，分类考试招生成为招生主渠道。武汉职业技术学院党委书记李洪渠欣喜地看到，愿意参加技能高考的学生越来越多，学校录取的这类学生也在稳步增加。他说，2021年，学校1200名技能高考毕业生就业率为98.06%，其中升学人数339人，升学率为27.34%。

当前，全国高职分类考试招生超300万人，超过高职招生总数的60%，成为职业院校招生主渠道，促进了教育合理分流。

2.“组合拳”夯实基础：人才培养迈向高质量

3年前，身披国旗走上领奖台的画面，无数次在王硕脑海中闪回。2019年11月初，第三届世界技能大赛俄罗斯欧亚公开赛在俄罗斯叶卡捷琳堡举办。作为河北工业职业技术学院智能制造学院学生，王硕凭借过硬的专业技能，一举摘得了数控车削赛项的个人银牌。“作为一名职校生，能有这样为国争光的经历，真幸运。”他说。

今年，无锡职业技术学院汇川机器人创新班学生涂福涛收到了中航工业雷华电子技术研究所、施耐德电气等多家单位的录取意向。不安于现状、喜欢挑战的他，最终没有选择进入事业单位或世界500强企业，而是决定去北京一家主营教育机器人设备的公司，成为一名嵌入式工程师。

早在2021年11月，涂福涛参加第二十届全国大学生机器人大赛时，就被该公司看中，并抛出橄榄枝。“作为国内最早开设工业机器人技术专业的高职院校，我们的毕业生就业匹配度持续走高。”涂福涛的就业指导老师、控制技术学院辅导员王丽梅介绍，工业机器人技术专业，主要面向工业机器人系统集成及相关自动化系统的操作与运维等工作，近3年来平均就业率为98.43%，平均就业对口率达到80.27%。

这是王硕、涂福涛们奋斗的结果，更是我国技术技能人才培养质量持续提升的缩影。近年来，金华职业技术学院毕业生去向落实率保持在97%以上，10%以上毕业生在国企央企、事业单位工作，近20%的毕业生成为医疗和教育战线的骨干力量。

探索、推进、改革、完善……浙江经济职业技术学院商贸学院，就在不断探索中找到了适合的人才培养模式和校企合作模式。“我们以工作室为载体，与数十家公司开展深度产教融合，打造‘产、学、研、培、赛’五位一体的校企双元工作室运营团队。通过‘多方共建、双元共管、资源共享、人才共育、项目共营、成果共有’机制，形成了可持续发展的校企命运共同体，既提高了人才培养质量，又在生产实践、教学科研等方面取得丰硕成果。”该校校长邵庆祥说。

近年来，职业教育培养了一大批支撑经济社会发展的技术技能人才，在服务国家战略、服务区域发展等方面发挥了重要作用。全国职业学校开设1300余个专业和12万多个专业点，基本覆盖了国民经济各领域，有力支撑我国成为全世界唯一拥有全部工业门类的国家。

3.完善制度体系：服务国计民生水平日益提升

职教质量高不高，最终要用贡献说话。

海南科技职业大学教授黎冬楼，在服务国计民生方面交出了一份亮眼的成绩单。在当了10年船舶驾驶员和船长后，他选择入职海南科技职业大学，任海事学院院长。此后，黎冬楼积极构建与国际规则衔接的船员教育培训体系，培养了一支“上得了讲台、能维修船舶设备、开得了船”的双师型教学团队。并推动学校成为省内唯一一家拥有海船、内河、渔船、游艇等类型全部适任资格证书培训资质的单位。

近几年，海南科技职业大学已为海南省各类航运企事业单位培训考核船员300多次，培训各级各类船员3万多人次，一定程度改变了本省航海技术专业人才培养和涉海人员技能培训长期依靠省外的局面。

服务地方发展，还有实打实的数字支撑。2019年高职扩招116.5万人、2020年高职扩招157.4万人、2021年高职扩招139.4万人，他们中有退役军人、下岗失业人员、农民工。高职扩招为社会培养高素质技术技能人才的同时，也有效缓解了严峻的就业形势。

“双高计划”是引领职业教育新一轮重大改革的排头兵。中央财政每年引导资金20余亿元，带动大量资源、资金向职业教育聚集。其中，立项建设的253个高水平专业群面向战略性新兴产业、先进制造业等，有力支撑了国家现代化经济体系和区域经济社会发展。

在王振洪看来，职业教育制度体系的不断完善，成为职教十年发展硕果累累的关键之钥。“十三五”期间，我国建立健全以职业教育和普通教育“双轨”运行为标志，以纵向贯通、横向融通为核心，同经济社会发展和深化教育改革相适应的新时代中国特色职业教育体系。

陈子季表示，“十四五”期间，职业教育要重点做好三方面：一是完善现代职业教育体系，进一步强化职业教育类型特色，加快实现纵向贯通和横向融通。二是提高职业教育质量，健全职业教育质量保障体系，切实增强职业教育适应性。三是提升职业教育服务能力，适应产业经济发展趋势，深入推进产教融合，加快形成职业教育多元化办学格局，为全面建设社会主义现代化国家提供有力人才和技能支撑。

“总之，就是一句话，要让职业教育‘有学头、有盼头、有奔头’。”陈子季话语坚定。

(责编：申佳平、陈键)