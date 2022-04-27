人民网北京4月27日电 （记者杜燕飞）当前，在碳达峰、碳中和目标下，能源央企正加速布局新能源产业。

4月26日，记者从中国华能集团有限公司（以下简称中国华能）举行的2022年二季度新能源项目开工仪式上获悉，包括北线清洁能源基地、东线海上风电基地、西南“风光水储”一体化基地及中东部光伏项目等在内的逾150个累计超过1000万千瓦新能源项目实现开工和施工准备。

“本次集中开工，是中国华能服务构建清洁低碳安全高效能源体系、如期实现‘双碳’目标的重大举措。我们将以此为契机，围绕全年新增新能源1500万千瓦的目标，确保新能源发展‘硬任务’务期必成。”中国华能董事长舒印彪表示。

据介绍，今年以来，中国华能一大批新能源项目加速落实落地，包括新能源在内的基建投资同比增加近20%，其中新能源投资占基建投资超2/3。预计上半年新能源开工项目投资总额达到900亿元，将创造5万余个就业岗位，同时带动工程设计、装备制造、基建施工等产业链上下游协同发展，力争全年新能源发电量突破1000亿千瓦时。“十四五”期间，将新增核准备案新能源项目突破5000万千瓦，实体开工建设突破2000万千瓦。

除中国华能外，日前，全国首座光伏直供换电站——国家能源集团宁夏宁东公司“换电重卡绿色交通（物流）示范项目”开工，青海玛尔挡“水光蓄储”千万千瓦级多能互补一体化能源基地、四川双江口大渡河流域控制性龙头水库工程等项目有序推进。

中核集团新华（布尔津）抽水蓄能发电有限公司揭牌，标志着新疆首个水风光储一体化清洁能源大基地建设拉开序幕，该项目以140万千瓦的布尔津抽水蓄能项目为基础，后续将配套建设布尔津河流域水风光储一体化项目，包括光伏200万千瓦、风电360万千瓦。

中国海油成立中海石油（中国）有限公司北京新能源分公司，将开展海陆风光发电、加大CCUS科技攻关、探索培育氢能等业务。

中国石油勘探与生产分公司完成上游业务新能源新产业发展、地热供暖等6项规划，明确了上游业务新能源新产业与油气融合发展的途径。

今年3月以来，从《“十四五”现代能源体系规划》到《“十四五”新型储能发展实施方案》《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》规划发布，再到《2022年能源工作指导意见》印发，一系列政策连发，新能源产业获得重磅政策支持。

国资委此前发布的《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》明确提出，到2025年央企可再生能源发电装机比重达到50%以上。

厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺表示，央企加快推进碳达峰、碳中和工作计划与布局，将为相关行业的发展带来积极影响。一方面，央企加速产业转型与布局有利于较快降低整体产业转型与发展成本，加快落后产能退出与低碳发展步伐。另一方面，有利于发挥央企示范与带头作用，凸显绿色低碳产业的发展前景与市场潜力，带动其他企业的节能减排降碳与低碳投资热情，推动新能源产业快速发展。

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