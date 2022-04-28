本报天津4月27日电 （记者乔杨、 武少民）近日，天津通过发放消费券、加油补贴等措施，惠民暖企，释放消费市场活力。

和平区2022年“惠民暖企 畅享和平”促消费活动于4月27日正式启动。活动发放的消费券包含“平台消费券”等，首期“平台消费券”分为“餐饮券”及“通用券”。市民可通过银联云闪付APP等平台参与活动，领券后可在参与活动的和平区商场、超市、餐饮等商户享受消费立减优惠。

河西区将举办贯穿全年的“活力河西·都市消费嘉年华”系列促销活动。首期活动以“助企惠民 乐享河西”为主题，通过政府补贴、商场促销等形式，带动全区重点大型综合体和各类商户开展多项优惠促销活动。活动将于4月30日启动，为期1个月，计划投入金额超1000万元。

4月27日，西青区2022年首期汽车促消费活动启动，活动将发放总额1000万元的汽车消费券。此外，西青区政府还将联手合作银行为消费者提供购车补贴、加油补贴等。

《 人民日报 》（ 2022年04月28日 10 版）

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