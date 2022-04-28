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一季度我国经常账户顺差895亿美元

2022年04月28日05:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月27日电  （记者葛孟超）日前，国家外汇管理局公布数据显示，一季度，我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差895亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为2.1%，继续处于合理均衡区间。

　　一是货物贸易进出口延续平稳增长趋势。一季度，我国国际收支口径的货物贸易顺差1450亿美元，为历年同期最高值。其中，货物贸易出口8032亿美元，同比增长16%，进口6582亿美元，同比增长15%。二是服务贸易逆差继续收窄。一季度，服务贸易逆差182亿美元，同比下降30%。三是直接投资保持较高水平净流入。一季度，直接投资净流入650亿美元。其中，来华直接投资净流入1070亿美元，我国对外直接投资净流出420亿美元。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月28日 10 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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