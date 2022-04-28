人民网北京4月28日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，2022年全国铁路五一小长假运输今日启动，自4月28日至5月5日，为期8天，预计全国铁路发送旅客3200万人，客流总体处于低位运行。铁路部门统筹疫情防控和客货运输，科学调度运力资源，优化列车开行方案，加大货运保通保畅力度，为人民群众安全有序出行和经济平稳运行提供保障。

精准实施“一日一图”，灵活服务旅客出行需求。积极主动应对疫情影响，密切关注全国各地疫情防控政策调整和客流变化情况，充分利用12306售票系统大数据，实施“一日一图”，动态灵活安排运力，精准满足旅客出行需求。在低风险区域，针对客流需求旺盛的热门线路，实行动车组重联运行，加开高铁和普速列车，适时启动周末线和高峰线运行图，及时增加运能投放；加强铁路局集团公司管内列车开行组织，精准满足低风险区中短途旅客探亲、旅游等出行需求；建立快速响应机制，在重点地区储备一定数量的热备动车组，随时准备上线，应对突发客流。

落实保通保畅措施，全力保障重点物资运输。充分利用因疫情防控停开减开客车腾出的运能，用好大秦、唐包、瓦日、浩吉等主要货运通道和繁忙干线，开展货运攻坚战，全力保障物流畅通，促进产业链供应链稳定，为民生托底、货运畅通、产业循环提供支撑。加大国计民生重点物资保供力度，对防疫、电煤、石油、化肥、粮食等重点物资运输，实行优先配车、优先装车、优先卸车，加强途中运行盯控，做到应装尽装、快装快运；与地方政府和重点企业加强沟通协调，动态了解需求，保障运力供给，开辟绿色通道，强化两端衔接，畅通“最后一公里”，确保各类物资快速送达；加强中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路国际列车运输组织，提升铁路口岸站过货能力，维护国际供应链稳定畅通。

加大疫情防控力度，营造健康安全出行环境。坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，继续停开或减开涉疫地区始发列车，优化列车运行径路，绕行绕避风险地区，停售或限售通过列车车票，减少人员流动；严格落实测温验码、分散候车、通风消毒、预留隔离席位等站车防控措施，严控列车载客率，推广刷脸进站、扫码点餐等无接触式服务；强化旅客乘降组织，动态增加验证安检通道，落实保洁、餐饮、供水等基本服务。加强重点旅客服务，通过12306网站、电话、APP等多种渠道受理预约，提供优先进站、协助乘降、便利出站等贴心服务，确保旅客平安有序出行。

五一小长假期间，全国铁路干部职工将坚守岗位，全力以赴做好疫情防控、运输安全、旅客服务、设备检修、线路巡查、应急防汛等各项工作，国铁集团党组成员带队下沉一线、靠前指挥，组建4个专业督导检查组和6个地区督导检查组，深入重点地区开展安全督导检查，确保铁路大动脉安全畅通。

铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间列车开行具体安排，可通过铁路12306网站（含手机客户端）、全国各大火车站公告查询。旅途中请做好个人健康防护，全程规范佩戴口罩，减少聚集走动，保持安全距离，配合铁路部门落实各项防疫措施，共同维护安全健康旅行环境。

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