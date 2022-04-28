原标题：广发银行披露2021年经营管理情况 实现“十四五”良好开局

4月28日，广发银行股份有限公司发布2021年年度报告。年报显示，2021年，广发银行总资产3.36万亿元，较年初增长10.96%；本外币贷款余额2.02万亿元，本外币存款余额2.09万亿元，较年初分别增长12.11%和13.07%，增速均居股份制银行前列；累计实现营业收入749.05亿元，实现净利润174.76亿元，同比增长26.53%，经营效益稳步提升；不良贷款率1.41%，较年初下降0.14个百分点，拨备覆盖率186.27%，资产质量不断优化。

广发银行在许多重点领域取得突破：股份增发顺利完成，发布“十四五”规划，新设青岛、海口、雄安等12家分行，全资子公司广银理财正式开业，成功入选国内系统重要性银行，资本实力和市场地位稳固增强。

作为金融央企中国人寿集团成员单位，广发银行积极服务实体经济。全力服务“六稳”“六保”，主动减免收费约27亿元，实施降低利率、中小微企业延期还本付息等措施。助力金融供给侧结构性改革，普惠型小微企业贷款、民营企业贷款较年初分别增长21.98%和7.10%；制造业、战略性新兴产业贷款较年初分别增长21.59%和76.51%；绿色信贷余额较年初增长50.85%。主动对接服务区域协调发展战略，京津冀、粤港澳大湾区、长三角等重点区域贷款增量超1,000亿元，承销各省市地方政府债券1,351.23亿元。助推脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，推出“乡村振兴贷”“三项工程”专属金融服务方案，金融精准帮扶贷款较年初增长18.36%。严格抓好常态化疫情防控，达成保障员工健康和经营稳定的“双目标”，受到国务院联防联控机制广东工作组的肯定。

广发银行坚持围绕高质量发展，突出零售、做强对公、做优金市，不断增强经营实力和市场竞争力。零售转型取得突破，零售存贷款市场份额实现“双提升”；信用卡累计发卡1.01亿张，消费交易达2.42万亿元；信用消费贷余额净增超100亿元；创立中老年专属信用卡，完成全渠道适老化无障碍改造；消保监管评估等级较上年提升。公司业务稳中向好，公司贷款、存款增速均居股份制银行前列，年末公司有效户超10万户；新增政府业务资格50项，推出全国领先的省级破产案件信息统一管理平台；新增债券承销规模761.38亿元；与海关总署“单一窗口”系统实现对接。金市业务稳中提质，公募基金托管业务取得突破性发展，获批上海期货交易所保证金存管行资格，创新落地QFLP(合格境外有限合伙人)业务；净值型理财产品规模占比提升至95.72%；CIPS间参客户数排名全球第11位。

深入开展保银协同，提升综合金融服务能力。全年代理寿险、财险保费合计18.52亿元；协同投资板块落地项目60个，投融资业务支持实体经济累计超4,000亿元。加快数字化经营，赋能零售转型。推出手机银行7.0、发现精彩6.0、企业微信1.0，云店开店超万家，创新“云柜员”服务模式，业务量占比提升至37%，移动金融服务生态更加丰富；推出数字工会、数字物业、数字养老等金融解决方案，科技赋能优势不断释放。强化湾区主场优势，助推金融开放。升级跨境金融服务，入围“跨境理财通”试点银行，跻身债券“南向通”境内投资者，在上海、前海、横琴、南沙自贸区设立二级分行，全行跨境人民币结算量超1,400亿元、同比增长116.95%。

加强信用风险防控，强化客户、行业、地区集中度管理，加强大额潜在风险排查化解，新发生不良贷款较上年下降144亿元，信用债交易与投资连续13年保持零风险记录。深化全面风险管理，完善客户风险统一视图，丰富预警信号运用；制定恢复和处置计划，健全风险防范和处置机制；升级信用评级模型体系，达到同业较好水平。扎实推进内控合规建设，开展“聚焦合规守底线，防案降罚促发展”合规案防提升年活动；推进全行反洗钱工作机制完善和系统建设，投产新一代反洗钱系统。强化审计监督，在揭示隐匿风险、监审联动等方面发挥积极作用，促进经营管理更加规范有序。

(责编：曹淼、李源)