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京杭大运河实现近一个世纪以来首次全线通水

2022年04月28日10:39 | 来源：人民网
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人民网北京4月28日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，4月28日10时，位于山东德州的四女寺枢纽南运河节制闸开启，岳城水库水经卫运河与南水北调东线北延工程水、引黄水汇合，进入南运河；位于天津静海区的九宣闸枢纽南运河节制闸开启，南来之水经南运河与天津本地水汇合；此前，北运河水和天津本地水汇合，与南运河水在天津三岔河口交汇。至此，京杭大运河实现近一个世纪以来首次全线通水。

一部运河史，半部中华文明史。京杭大运河距今已有2500年的历史，是世界上里程最长、工程最多、修建难度最大且仍在使用的古代运河，是中国古代劳动人民的伟大壮举，是中华文明发展的象征。

“大运河是祖先留给我们的宝贵遗产，是流动的文化，要统筹保护好、传承好、利用好。”水利部相关负责人表示，水利部统筹考虑大运河文化保护传承利用、置换沿线超采地下水、回补重点超采区地下水、复苏河湖生态环境等需求，联合北京、天津、河北、山东四省市人民政府制定补水方案，统筹优化配置调度南水北调东线一期工程北延应急供水工程供水、京津冀鲁四省市本地水、引黄水、再生水及雨洪水等水源，实施了京杭大运河2022年全线贯通补水行动。

据了解，此次京杭大运河贯通补水行动预计持续到5月底，预计可提供补水量5.15亿立方米，其中入京杭大运河水量4.66亿立方米，从京杭大运河卫运河段引走向衡水湖生态补水1.0亿立方米，从南运河段引走灌溉水量1.27亿立方米。

与2021年同期相比，京杭大运河全线贯通后，有水河长增加约112公里，水面面积预计增加9.5平方公里，补水河道周边地下水水位回升或保持稳定，水生态系统得到恢复改善，将为实现“十四五”大运河主要河段基本有水、进一步推动实现京杭大运河全年有水积累经验。

(责编：孙红丽、高雷)

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