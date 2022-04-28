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国家税务总局：全国第31个税收宣传月延长至5月底

2022年04月28日12:58 | 来源：人民网
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人民网北京4月28日电（记者车柯蒙）记者从国家税务总局了解到，为确保新的组合式税费支持政策特别是大规模留抵退税政策落实落地、落准落稳，税务部门将全国第31个税收宣传月延长至5月底，重点宣传留抵退税政策，有针对性开展宣传辅导。

据悉，今年以来，全国税务系统与财政、人民银行等部门协同配合，挂图作战，成立由主要负责同志任组长的退税减税政策落实工作领导小组，完善退税操作指引，优化升级信息系统，对内开展“一竿子到底”视频培训，对外开展辅导解读。4月1日前开展了一轮全覆盖的宣传辅导，及时向社会发布一揽子、清单式、可视化政策解读产品，依托全国统一宣传辅导标签体系，向纳税人精准推送留抵退税政策。建立健全快速反应机制，建立100个留抵退税工作直联点，畅通问题反映渠道，并编制退税减税降费政策即问即答100问，明确政策口径200余条。以“税收优惠促发展 惠企利民向未来”为主题，开展第31个全国税收宣传月活动，升级推出“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动2.0版”，累计推出121条便民办税缴费措施，更好便利企业享受政策。

(责编：孙红丽、高雷)

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