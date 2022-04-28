人民网北京4月28日电（记者车柯蒙）记者从国家税务总局了解到，为确保新的组合式税费支持政策特别是大规模留抵退税政策落实落地、落准落稳，让纳税人及时享受到税收优惠政策，税务部门将进一步优化电子税务局功能，“五一”假期提供退税办理服务。

今年以来，国家实施了新的组合式税费支持政策，特别是大规模留抵退税政策。国家税务总局数据显示，截至4月20日，累计已为企业减轻税费负担和增加现金流1万亿元以上。主要包括三个部分：一是4月1日至20日，留抵退税到企业账户金额已达4552亿元，加上一季度继续实施老的留抵退税政策退税1233亿元，今年1月1日至4月20日累计办理留抵退税5785亿元；二是一季度全国新增减税降费1980亿元；三是一季度继续实施的制造业中小微企业缓缴税费3335亿元。

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