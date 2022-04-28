人民网北京4月28日电 （记者乔雪峰）4月28日，民航局航空安全办公室副主任吴世杰在民航局新闻发布会上介绍了今年3月及一季度全国民航安全生产运行情况，吴世杰表示，目前，按照国务院整体部署，民航全行业正深入开展全国安全生产大检查，排查整治各类问题隐患，防范化解安全风险，全力确保行业队伍总体稳定，努力营造安全有序、平稳可控的生产运行环境。

安全运行方面，3月份，全行业完成运输航空飞行43.3万小时，同比下降55%；通用航空飞行10.7万小时，同比增长4.8%。3月21日，发生东航MU5735航空器特大飞行事故。

生产运行方面，3月份，民航运输生产指标显著下降。全行业完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为45.1亿吨公里、1537万人次、53万吨，同比分别下降49.5%、67.9%、19.1%。全行业飞机日利用率为3.5小时，同比下降4.7小时。

今年一季度，全行业累计完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为171.6亿吨公里、7617.8万人次、161.5万吨，同比分别下降15.5%、25.3%和9.5%。全货机完成货邮运输量68.7万吨，同比下降6.5%。

运行保障方面，3月份共保障各类飞行20.8万班，日均6702班，日均同比减少52.5%。全国航班正常率为97.6%。

今年一季度，共保障各类飞行88.3万班，日均9816班，同比减少16%。全国航班正常率为96.6%。

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