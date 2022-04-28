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“五一”假期能否出游？文旅部回应

2022年04月28日15:11 | 来源：人民网
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人民网北京4月28日电 （记者王连香）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况。会上，文化和旅游部市场管理司副司长李晓勇表示，“五一”假期，要坚持“外防输入、内防反弹”的总策略和“动态清零”的总方针，坚持常态化精准防控和应急处置相结合，坚决防止和避免“放松防控”和“过度防控”两种倾向，统筹做好文化和旅游行业疫情防控和假日市场工作。

李晓勇指出，重点做好以下两方面：

一是严格落实旅行社组团要求。要求旅行社严格执行《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第三版）》，不组团前往中高风险地区旅游，不承接中高风险地区旅游团队，不组织中高风险地区游客外出旅游。同时，严格落实旅行社企业暂停经营出入境团队旅游业务、暂停经营进出陆地边境口岸城市跨省团队旅游业务，以及跨省旅游经营活动管理“熔断”要求。

二是严格做好旅游各环节的疫情防控管理。要求旅行社对旅游产品进行安全风险评估，合理控制团队规模，做好游客的信息采集、健康查验、体温监测。严格落实各地在交通、住宿、餐饮、游览、购物等方面的疫情防控要求。做好游客在乘车、入住、参观、就餐等环节的疫情防控提醒。

“要密切关注国内疫情动态和中高风险地区变化情况，不要前往中高风险地区旅游，提前了解出发地、目的地防控政策。出游期间自觉遵守戴口罩、测体温、查验健康码等当地疫情防控规定，与其他游客保持间距，避免聚集，避免在博物馆展厅等密闭公共区域内进食。就餐时使用公筷公勺。咳嗽、打喷嚏时，注意用肘部或纸巾遮掩。”李晓勇提醒广大游客，若出现感冒、发热等症状时，应停止游览并及时就医。

此外，针对“五一”假期即将到来，李晓勇提醒广大游客，要把疫情防控牢记在心，重安全，讲文明。

一是密切关注国内疫情动态和中高风险地区变化情况，不要前往中高风险地区旅游。请广大游客提前了解出发地、目的地防控政策。提前关注旅游、公安、交通、气象等部门发布的出行提示，合理规划出游线路，错峰出行。提前了解旅游景区、博物馆门票预约、客流限制等措施，做到能约尽约。出游期间要自觉遵守戴口罩、测体温、查验健康码等疫情防控规定，与其他游客保持间距。掌握必要的安全知识、急救常识，准备必要的常用药品，建议购买旅游意外保险。

二是切勿前往不具备开放接待旅游者条件的区域，确保人身安全。请广大游客根据个人年龄、健康、心理等状况，量力而行、谨慎参与高空、高速、探险等高风险项目,在专业人士指导下进行划船、漂流、浮潜、深潜等涉水活动。在山区、河谷等区域要防范山体滑坡、落石、泥石流、山洪暴发等安全风险。乘坐公共交通工具不要携带违禁物品，掌握紧急逃生正确方法，自驾游要杜绝疲劳驾驶和酒后驾车。严格遵守消防安全管理规定，注意防火避灾，防止引发火灾事故。

三是出游期间遵守文明行为规范，遵守旅游景区相关规定。请广大游客积极践行“光盘行动”，按需点餐，避免浪费；保护环境，不污染水源，不乱丢垃圾，不践踏绿地花丛，不刻划攀折树木；不随意投喂、伤害动物，不购买濒危野生动植物及其制品；树立文明意识，遵守公共秩序，爱护公共设施，弘扬文明新风尚。

(责编：王连香、高雷)

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