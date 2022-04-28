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国家税务总局：严打骗取出口退税行为 3年多来挽回损失346亿元

2022年04月28日15:11 | 来源：人民网
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人民网北京4月28日电 （记者王震）国务院新闻办公室28日举行政策例行吹风会。国家税务总局货物和劳务税司司长谢文在会上表示，自2018年8月开展打击虚开骗税违法犯罪行为专项行动以来，截至2022年3月底，税务部门已通过查处骗取出口退税违法行为，挽回国家税款损失346亿元。

谢文指出，防范和打击骗取出口退税违法行为，是优化营商环境、促进外贸健康发展的重要举措。近年来，税务部门依托税收大数据，形成了防范骗取出口退税的风险防控体系。通过完善风险指标，增加校验、强化内控，阻断高风险，进一步提升事中风险的筛查能力；通过汇聚各类涉税数据，开发建设事后风险分析模型，加强风险分析应对，进一步完善事后风险监管体系。

同时，税务总局联合公安部、最高检、海关总署、人民银行、外汇局等部门坚持对虚开骗税等违法行为“露头就打”，取得明显成效。谢文表示，下一步，税务总局将充分发挥六部门常态化打击虚开骗税工作机制作用，强化数据共享，健全监控预警机制，通过大数据分析和智能化研判，快速识别骗取出口退税违法行为，精准开展全链条打击，及时打掉骗税团伙，严厉惩治犯罪分子。同时，及时曝光典型骗取出口退税案件，更好地发挥警示震慑作用，进一步营造公平法治的营商环境。

(责编：王震、高雷)

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