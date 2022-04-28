人民网北京4月28日电 （记者王连香）“2022年铁路‘五一’小长假运输从今天启动，到5月5日结束，为期8天。”在今日召开的国务院联防联控机制召开新闻发布会上，国铁集团客运部副主任朱文忠表示，受新冠肺炎疫情影响，今年“五一”假期预测客流总体处于低位运行，全国铁路预计发送旅客3200万人，日均发送旅客400万人。但低风险地区的中短途探亲、旅游客流预计较平时略有回升。

朱文忠介绍，为满足旅客节日期间出行需求，国铁集团统筹疫情防控和旅客运输，精心制定了工作方案，精准化、差别化、快速化做好客运服务供给。

一是精准化安排列车开行。密切关注全国各地疫情防控政策调整和客流变化情况，依托12306系统大数据开展预测分析，动态优化列车开行，实施“一日一图”，精准满足旅客出行需求。

二是差别化服务不同需求。针对受疫情影响不同省际、城际、市域，采取不同的供给策略，做好低风险区域热门线路的运力增配，组织相关铁路局重点增加珠三角、成渝、云贵等地区中短途运力。

三是快速化应对突发客流。国铁集团储备了充足运力，安排了一定数量的热备动车组，完全能够满足旅客出行需求。在符合疫情防控要求的前提下，可以根据客流启动快速响应机制，随时加开列车，方便旅客假日出行。

为保障广大旅客平安有序出行，国铁集团坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，继续实行涉疫地区限流措施，从严从紧落实旅客乘车全流程疫情防控要求，加大铁路站车疫情防控力度，严控列车载客率，严格落实测温验码、分散候车、通风消毒、预留隔离席位等站车防控措施，推广刷脸进站、扫码点餐等无接触式服务；强化旅客乘降组织，动态增加验证安检通道，充分发挥自助化、智能化设施设备服务优势。

会上，朱文忠还表示，如果遇到局部地区突发疫情，铁路部门将根据地方政府的防控政策，及时调整列车开行方案，停开减开当地始发列车，采取缩短列车运行区间，优化列车运行精度，调整相关车站业务办理登临时性措施，主动规避防止疫情通过铁路传播扩散。列车停运时，12306系统将向旅客发行短信通知进行提醒，同时，会根据相关政策，及时出台免收退票手续费的措施，并向社会公告。

此外，朱文忠提醒广大旅客，出行前，请主动了解出发地和目的地疫情防控政策，在旅途中请做好个人健康防护，全程规范佩戴口罩，减少聚集走动，保持安全距离，积极配合铁路部门落实各项防疫措施，共同维护安全健康旅行环境。

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