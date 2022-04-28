人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

以产业振兴促乡村振兴 砀山迈瑞科技产业园开工仪式举行

2022年04月28日15:38 | 来源：人民网
小字号

人民网宿州4月28日电 （董童）4月28日，砀山迈瑞医疗科技产业园开工仪式在安徽省砀山县顺利举行。宿州市委书记杨军，宿州市委常委、常务副市长任东，宿州市政府驻广东办事处主任贾爱玲、砀山县委书记唐明，县委副书记、县长秦晓明以及迈瑞医疗董事长李西廷、副董事长成明和等出席开工仪式。

与会嘉宾合影。

开工仪式上，迈瑞医疗副董事长成明和、砀山县政府领导、宿州市政府领导先后致辞，并一致表示迈瑞医疗与砀山县同向同行，在互惠互利的原则下，发挥各自优势，实现双方长远发展。

“2022年，迈瑞将重点投入建设砀山迈瑞医疗科技产业园，将这里打造成国际一流的现代化工业园区，成为砀山最亮眼的名片，助力整个地区的发展。”成明和表示。

打造砀山智能制造新地标

据了解，砀山迈瑞医疗科技产业园选址砀山县经济开发区，总面积约298亩，总建筑面积约20万平方米。现代化的精密机加厂房计划在2023年第一季度启动生产；所有配套设施、国际会议中心以及全生态果园在2024年底交付使用。

园区建成后将成为迈瑞医疗在全球的第四大制造基地，覆盖骨科领域，生产符合人体植入物标准的高规格骨钉，并通过精密加工和常规加工为其他基地提供核心零部件，支持各类主营业务产品的装配。

同时，砀山基地还将被打造成为现代化、绿色生态、花园式产业园。这一产业园模式，将在保证经营生产的同时实现企业、地方、环境三方共赢的产业发展模式。

砀山迈瑞医疗科技产业园奠基仪式。

“医疗器械产业市场规模持续扩大，迈瑞在发展过程中，产业需求发生了变化。在此环境下，我们坚持深化产业合作，将高端医疗制造产业引入砀山县，促进当地产业结构转型升级，践行‘以产业振兴促进乡村振兴’的承诺，实现与砀山的长远发展与合作共赢。”成明和说。

任东表示：“砀山迈瑞医疗科技产业园建好后，将填补砀山高端医疗器械产业的空白，引领砀山乃至全市医疗科技产业的加快发展。县委县政府会坚持顶格服务、顶格协调，全力支持产业园的建设。”

以“产业振兴”促进“乡村振兴”

产业振兴是乡村全面振兴的基础和关键，通过创新产业业态和经营模式，可提升地方的产业竞争力并拉动经济增长。因此，砀山作为迈瑞医疗董事长李西廷的家乡，成为该公司“以产业振兴促进乡村振兴”的第一站。

迈瑞医疗董事长李西廷（左三）讲解砀山基地规划图。

对于砀山迈瑞医疗科技产业园的建设，李西廷表示：“把产业引进来，相应的配套设施完善好，工作生活环境也提上去，年轻人就更愿意留在家乡、建设家乡。”他还提出，砀山迈瑞医疗科技产业园从厂房到员工宿舍，都是按照高标准设计施工的，会尽最大努力让员工工作舒适、生活舒心。

此外，李西廷希望通过产业振兴的方式，能让老家的乡亲们更有奔头。“希望产业园能作为一个样板，看看我们下一代的工作生活环境，然后大家一起奔着这个目标去，追求更加幸福美好的生活。”他说。

砀山迈瑞医疗科技产业园规划图。（受访者供图）

据了解，2021年末园区已完成第一批员工招聘。迈瑞医疗将持续从砀山选拔人员并送至深圳进行培养、学习生产技能，为当地构建人才储备体系。未来，该公司还将携手砀山县政府建设职业技术学校，推动当地职业技术人才的培养，在顺应社会旺盛需求、为当地产业发展蓄力的同时，也为砀山基地优质技术人才的储备和输送奠定基础。

迈瑞医疗方面表示，该产业园的建设，是迈瑞帮扶砀山经济发展的见证，也是迈瑞医疗积极承担社会责任的一个缩影。长期以来，迈瑞医疗不断加强自主创新，助力基层诊疗。未来，迈瑞医疗会将企业发展融入社会发展的大局，以自身优势推动地方产业建设，助力乡村振兴。

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家税务总局：严打骗取出口退税行为 3年多来挽回损失346亿元
　　人民网北京4月28日电 （记者王震）国务院新闻办公室28日举行政策例行吹风会。国家税务总局货物和劳务税司司长谢文在会上表示，自2018年8月开展打击虚开骗税违法犯罪行为专项行动以来，截至2022年3月底，税务部门已通过查处骗取出口退税违法行为，挽回国家税款损失346亿元。…
民航局：一季度我国民航运送旅客超7600万人次
　　人民网北京4月28日电 （记者乔雪峰）4月28日，民航局航空安全办公室副主任吴世杰在民航局新闻发布会上介绍了今年3月及一季度全国民航安全生产运行情况，吴世杰表示，目前，按照国务院整体部署，民航全行业正深入开展全国安全生产大检查，排查整治各类问题隐患，防范化解安全风险，全力确保行业队伍总体稳定，努力营造安全有序、平稳可控的生产运行环境。 安全运行方面，3月份，全行业完成运输航空飞行43.3万小时，同比下降55%；通用航空飞行10.7万小时，同比增长4.8%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部