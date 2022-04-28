人民网宿州4月28日电 （董童）4月28日，砀山迈瑞医疗科技产业园开工仪式在安徽省砀山县顺利举行。宿州市委书记杨军，宿州市委常委、常务副市长任东，宿州市政府驻广东办事处主任贾爱玲、砀山县委书记唐明，县委副书记、县长秦晓明以及迈瑞医疗董事长李西廷、副董事长成明和等出席开工仪式。

与会嘉宾合影。

开工仪式上，迈瑞医疗副董事长成明和、砀山县政府领导、宿州市政府领导先后致辞，并一致表示迈瑞医疗与砀山县同向同行，在互惠互利的原则下，发挥各自优势，实现双方长远发展。

“2022年，迈瑞将重点投入建设砀山迈瑞医疗科技产业园，将这里打造成国际一流的现代化工业园区，成为砀山最亮眼的名片，助力整个地区的发展。”成明和表示。

打造砀山智能制造新地标

据了解，砀山迈瑞医疗科技产业园选址砀山县经济开发区，总面积约298亩，总建筑面积约20万平方米。现代化的精密机加厂房计划在2023年第一季度启动生产；所有配套设施、国际会议中心以及全生态果园在2024年底交付使用。

园区建成后将成为迈瑞医疗在全球的第四大制造基地，覆盖骨科领域，生产符合人体植入物标准的高规格骨钉，并通过精密加工和常规加工为其他基地提供核心零部件，支持各类主营业务产品的装配。

同时，砀山基地还将被打造成为现代化、绿色生态、花园式产业园。这一产业园模式，将在保证经营生产的同时实现企业、地方、环境三方共赢的产业发展模式。

砀山迈瑞医疗科技产业园奠基仪式。

“医疗器械产业市场规模持续扩大，迈瑞在发展过程中，产业需求发生了变化。在此环境下，我们坚持深化产业合作，将高端医疗制造产业引入砀山县，促进当地产业结构转型升级，践行‘以产业振兴促进乡村振兴’的承诺，实现与砀山的长远发展与合作共赢。”成明和说。

任东表示：“砀山迈瑞医疗科技产业园建好后，将填补砀山高端医疗器械产业的空白，引领砀山乃至全市医疗科技产业的加快发展。县委县政府会坚持顶格服务、顶格协调，全力支持产业园的建设。”

以“产业振兴”促进“乡村振兴”

产业振兴是乡村全面振兴的基础和关键，通过创新产业业态和经营模式，可提升地方的产业竞争力并拉动经济增长。因此，砀山作为迈瑞医疗董事长李西廷的家乡，成为该公司“以产业振兴促进乡村振兴”的第一站。

迈瑞医疗董事长李西廷（左三）讲解砀山基地规划图。

对于砀山迈瑞医疗科技产业园的建设，李西廷表示：“把产业引进来，相应的配套设施完善好，工作生活环境也提上去，年轻人就更愿意留在家乡、建设家乡。”他还提出，砀山迈瑞医疗科技产业园从厂房到员工宿舍，都是按照高标准设计施工的，会尽最大努力让员工工作舒适、生活舒心。

此外，李西廷希望通过产业振兴的方式，能让老家的乡亲们更有奔头。“希望产业园能作为一个样板，看看我们下一代的工作生活环境，然后大家一起奔着这个目标去，追求更加幸福美好的生活。”他说。

砀山迈瑞医疗科技产业园规划图。（受访者供图）

据了解，2021年末园区已完成第一批员工招聘。迈瑞医疗将持续从砀山选拔人员并送至深圳进行培养、学习生产技能，为当地构建人才储备体系。未来，该公司还将携手砀山县政府建设职业技术学校，推动当地职业技术人才的培养，在顺应社会旺盛需求、为当地产业发展蓄力的同时，也为砀山基地优质技术人才的储备和输送奠定基础。

迈瑞医疗方面表示，该产业园的建设，是迈瑞帮扶砀山经济发展的见证，也是迈瑞医疗积极承担社会责任的一个缩影。长期以来，迈瑞医疗不断加强自主创新，助力基层诊疗。未来，迈瑞医疗会将企业发展融入社会发展的大局，以自身优势推动地方产业建设，助力乡村振兴。

(责编：曹淼、李源)