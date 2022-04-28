当前，数字化转型已成为制造业企业转型升级的必由之路，而如何挖掘工业范式转型源头，助推制造业高质量发展，成为产业链的新课题。

“华为希望在整个国产工业软件的推动过程当中，集众智，聚众力，携手合作伙伴共建工业软件云，从而逐步地去实现支撑各行各业数字化转型，推动中国工业软件体系的建设。”近日，华为工业软件及工业云CTO、华为工业软件云产品部部长、数字化工业软件联盟秘书长丘水平在出席活动时分享了华为云在工业数字化转型领域的观点与经验，并呼吁“集众智，聚众力，共建工业软件云，加速工业数字化转型，推动产业智能升级。”

在全球科技革命浪潮席卷下，智能化改造和数字化转型日益成为制造业发展的重要趋势和核心内容。推动制造业转型升级，提升产业链供应链韧性，离不开智能化、数字化赋能。当前，全国各地纷纷抢抓数字经济发展新机遇，将数字化、网络化、智能化作为制造业转型升级的重点方向。

依托华为在工业软件与数字化转型的长期深耕，丘水平认为工业数字化转型的核心目的是实现整个工业范式的转型，这个方式既涉及企业内部的设计、生产和运营，也包括企业与客户间商业模式的转型。与此同时，市场竞争关系将从企业转向产业链，企业数字化逐渐转向产业链数字化。基于此，丘水平提出了工业范式转型应具备三大一体化，即产品端到端工程横向一体化、功能系统垂直一体化、产业链交易网络一体化。

谈及数字孪生，丘水平认为，闭环数字孪生技术是工业数字化的核心，也是一种新的“面向对象”的数据治理技术。面向未来，基于“业务对象”的“先建模、后实例”的数据治理技术，会有效的推动从PDM走向PLM，乃至XLM，在“物数融合”实现完整的数字主线和数字孪生，在此背景下，工业软件行业正处于“换道超车”历史机遇期。

丘水平表示，工业技术软件化是一次从传统经济到知识经济的巨大跨越，而标准将是推动工业软件快速发展的核心之一。“数字化工业软件联盟目前聚集了上百家工业软件企业，希望能有更多的甲方单位参与进来，共同来定义工业软件。基于聚众沃土，把所有相关的Know-How沉淀下来，工业数据标准底下的数据模式驱动引擎，数据模型结构以及连接服务和工业资源库，都可以放在这个底座上共建共享。”他说。

(责编：李源、曹淼)