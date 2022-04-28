人民网北京4月28日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人高峰28日在例行新闻发布会上表示，一季度，中欧双边贸易额2058.7亿美元，同比增长12.2%。

一是中欧产业融合持续加深。一季度中欧机电产品、轻工商品、高技术产品贸易分别增长10%、19%和31%。中欧中间品贸易达842.6亿美元，占中欧贸易比重达40.9%。

二是价格因素驱动较强。受原材料价格上涨、国际运价走高等因素影响，双边贸易金额增速显著高于数量增速。

三是中欧地理标志协定生效红利持续释放。一季度中欧茶叶、啤酒、苹果、酪乳贸易分别增长了54%、21%、69%和56%。

高峰表示，在当前形势下，深化中欧互利合作，有利于中欧双方，也有利于世界经济复苏。中方愿与欧方一道，共同维护产业链供应链稳定，打造双方在抗疫、绿色、数字、科技等领域新增长点，为双边经贸合作健康发展持续注入新的动力。

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