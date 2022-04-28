人民网北京4月28日电 （记者孙博洋）27日，市场监管总局召开2022年一季度新闻发布会。会上，市场监管总局相关负责人就涉企违规收费专项整治行动及为市场主体纾困减负相关情况进行了介绍。

据市场监管总局新闻发言人、新闻宣传司司长于军介绍，今年3月，总局印发《关于开展2022年涉企违规收费专项整治行动的通知》，组织对社会关注度高、企业反映强烈、问题较为突出的政府部门及下属单位、行业协会商会及中介机构、航运交通、水电气暖等公用事业、金融等五大领域开展专项检查。力争通过此次专项整治行动，支持广大市场主体特别是中小微企业、个体工商户减负纾困、持续发展，助力稳定宏观经济大盘，提升市场主体获得感。

据市场监管总局价监竞争局副局长嵇小灵介绍，市场监管部门在涉企违规收费专项整治行动中主要在以下几个方面下了大功夫：

一是聚焦重点领域，持续提升市场主体对降费政策的获得感。专项整治行动主要聚焦企业反映乱收费问题较为集中的政府部门及下属单位、行业协会商会及中介机构、航运交通、水电气暖等公用事业、金融等五大领域涉企违规收费，突出落实政策红利和回应社会关切，致力于帮助市场主体特别是中小微企业、个体工商户减负纾困、提振信心，更好地服务企业、服务宏观经济发展大局。

二是创新监管方式，着力破解困扰市场主体发展的痛点、堵点问题。突出问题导向、目标导向、效果导向，采取交叉检查、下查一级、重点抽查等多种方式，查深查透违规收费行为，坚决遏制利用行政权力乱收费，杜绝借助行政影响力强制或变相强制收费，规范自然垄断行业利用其基础性和自然垄断性的特殊地位，不按规定严格落实惠企政策等问题。

三是注重源头治理，深入分析涉企违规收费的体制机制问题。专项整治行动将政府部门及下属单位、行业协会商会及中介机构作为治理的重点领域，要求各地结合执法实践，探索对涉企收费政策开展第三方评估，查找违规涉企收费在政策制定等方面存在的深层次、源头性问题，对没有法律法规依据随意增加企业负担的部门规章、规范性文件进行清理，提出标本兼治的政策建议，消除涉企违规收费的根源。

四是加强综合治理，扩大专项整治行动的社会影响。作为落实国务院整治“三乱”问题的重要举措，市场监管总局将加强部门协作，对检查中的疑难问题、共性原因，及时沟通、共同商议。加强政策及案例宣传，让市场主体了解惠企政策内涵，让收费主体了解政策边界，更好发挥监管执法的社会效应。加强“以案说法”，对专项行动中发现的违规收费问题，尤其是情节严重、性质恶劣的典型案例加大曝光力度。

于军表示，目前，各地均已结合当地实际，制定细化实施方案，有序开展专项整治行动。市场监管总局将确保专项整治行动取得成效，以公正监管保障公平竞争，有力推动政策红利及时、足额传导至市场主体。

(责编：郭思邈、高雷)