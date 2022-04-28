人民网北京4月28日电 （记者乔雪峰）近日，国家铁路局发布《2021年铁道统计公报》（简称《统计公报》）。

《统计公报》指出，2021年铁路行业坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，着力推进铁路科技创新，着力推进铁路运输市场化改革，着力推进铁路治理体系和治理能力现代化，持续强化铁路常态化疫情防控，坚决维护铁路安全稳定，推动铁路高质量发展，为“十四五”开好局、起好步作出积极贡献。

《统计公报》显示，一是铁路客货运量保持增长。2021年全国铁路旅客发送量完成26.12亿人，比上年增长18.5%。全国铁路货运总发送量完成47.74亿吨，比上年增长4.9%。

二是铁路运输安全持续稳定。2021年全国铁路未发生铁路交通特别重大、重大事故。

三是铁路建设有序推进。2021年全国铁路固定资产投资完成7489亿元，投产新线4208公里，其中高速铁路2168公里。全国铁路营业里程达到15万公里，其中高速铁路达到4万公里。

四是铁路标准体系进一步完善。2021年发布铁道国家标准9项，铁道国家计量规程规范1项。发布铁道行业标准39项，铁道行业计量规程规范2项。发布由我国主持制定的国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）国际标准5项。

五是铁路科技创新成果丰硕。铁路行业获2020年度国家科学技术奖10项，其中国家科学技术进步奖一等奖1项、国家科学技术进步奖二等奖7项、国家技术发明奖二等奖2项。铁路行业共有35项专利获第二十二届中国专利奖。铁路重大科技创新成果库2021年度入库248项。

六是铁路绿色发展稳步推进。2021年国家铁路单位运输工作量综合能耗比上年减少0.16吨标准煤/百万换算吨公里，化学需氧量排放量比上年减少12吨，二氧化硫排放量比上年减少0.1万吨。

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