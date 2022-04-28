人民网北京4月28日电 （记者杜燕飞）记者从中国石油获悉，全球首艘大型动力定位浅水特种勘探船“东方物探创新者”号27日在大连完成建造并顺利下水。

“东方物探创新者”号在大连顺利下水。受访者供图

据介绍，“东方物探创新者”号首次采用全电力推进系统，实现了船舶控制系统的数字化管理和智能化控制，同时具备综合导航、震源激发、节点收放、数据采集和质量控制等一体化作业能力。同时，该船最浅作业水深可达5米，是目前全球唯一一艘浅水大型海底节点特种勘探船，“浅吃水”设计能够满足多种作业区域的需求，适用于全球不同海域勘探作业区块。

“东方物探创新者”号在大连下水。受访者供图

业内人士认为，海底节点勘探作为近年来全球地球物理行业新兴的一种高精度地震采集技术，相比于传统拖缆和海底电缆勘探，以其高覆盖、高信噪比、大偏移距和全方位勘探特点，提升了复杂海底地质条件下地层成像精度。

“东方物探创新者”号建造完成。受访者供图

“‘东方物探创新者’号的顺利下水，为加快推进我国沿海地区高精度地震勘探提供了新的装备和技术手段，为保障国家能源安全、提供了保证。”中国石油有关负责人表示。

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