人民网北京4月28日电 （记者杜燕飞）记者从国家能源集团获悉，作为国家能源局批复的全国首个百万千瓦煤电机组节能减排升级与改造示范项目、福建省重点建设项目，福建罗源湾项目2号机组26日一次通过168小时满负荷试运行，正式投入商业运营。至此，福建罗源湾项目一期工程两台超超临界百万千瓦火电机组建成投产。

福建罗源湾电厂。受访者供图

据介绍，2号机组试运期间，各系统设备运行平稳，参数指标优良，机组负荷率达到100%，热控保护、电气保护及自动装置投入率、准确率均达到100%，脱硫、脱硝、除尘等环保设备随主机同时投运，各项环保排放指标及汽水品质满足国家标准，实现机组安全、高效、绿色、低碳运行。

“罗源湾项目一期工程两台机组采用了二合一变频中心技术，以及带安全阀功能的100%高压旁路、100%热耗率验收工况下快速甩负荷功能等系列集成技术。”国家能源集团有关负责人表示，两台机组投产后，年发电量可达80亿千瓦时，将提升企业综合发电能力和能源保供实力，提高区域电网供电可靠性，为福建省迎峰度夏电力供应再添保障。

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