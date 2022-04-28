由中央广播电视总台联合教育部、科技部、人社部、国资委、共青团中央、全国妇联等共同主办的“不负韶华 国聘行动”重庆两江新区智能制造专场线上招聘活动，4月26日启动。这是总台央视频联合重庆总站在渝组织实施的首场线上招聘活动，也是“国聘行动”第三季继“新疆高质量发展专场”“海南自贸港招才引智专场”后组织实施的第三个区域性招聘专场。活动吸引了数以百万计的应届大学毕业生的关注，反响热烈，截至28日12时，央视频上观看量已超1002万人次。

本次招聘专场，吸引了重庆京东方显示技术有限公司、重庆金康新能源汽车有限公司、三一重机（重庆）有限公司以及北京理工大学重庆创新中心等智能制造龙头企业和研发机构参与，通过提供精准有效的求职信息，推动求职者与就业岗位实现高效对接。

重庆两江新区党工委副书记程文迪表示，“国聘行动”为两江新区和广大企业提供了一个很好的平台，聚集了岗位和人才资源，有效对接了供需双方，实现了企业、地方、人才多赢的效果。

重庆大学光电工程学院黄盛宇、美视电影学院张方、机械与运载工程学院刘晓志等在校大学生纷纷表示，很开心在招聘专场中看到了心仪的岗位并投递了简历，希望能应聘成功。

作为贯彻落实党中央、国务院关于促进高校毕业生就业决策部署的具体实践，“不负韶华 国聘行动”重庆两江新区智能制造专场充分发挥两江新区建设高质量发展引领区和高品质生活示范区成效，助力“成渝双城经济圈”建设，加快打造内陆开放门户和重庆智慧之城。

据介绍，“国聘行动”已成功举办两季，累计提供职位超过300万个，收到求职简历超过920万份。期间长三角专场、大湾区云招聘专场、京津冀专场等主题类招聘专场，高效助力了稳就业保就业工作。目前“国聘行动”第三季正在持续进行，求职者只需登录央视频客户端，进入“不负韶华 国聘行动”招聘专区，即可体验线上“云招聘”的便捷服务。

(责编：白宇、胡永秋)