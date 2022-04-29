本报记者 王 政 韩 鑫

桩机轰鸣、塔吊林立。从珠三角到环渤海，一批重大项目开工建设，拉动制造业投资明显回升。一季度，制造业投资同比增长15.6%，支撑工业效果明显。

140.8%、24.3%、10.2%，一季度，新能源汽车、太阳能电池、工业机器人产量延续快速增长势头，创新驱动步伐加快。

一季度，规模以上工业企业出口交货值同比增长14.4%，出口带动作用增强。

习近平总书记指出，“制造业是实体经济的基础，实体经济是我国发展的本钱，是构筑未来发展战略优势的重要支撑。”“要坚定不移推动高质量发展，扭住深化供给侧结构性改革这条主线，把制造业高质量发展放到更加突出的位置，加快构建市场竞争力强、可持续的现代产业体系。”

千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。今年以来，面对国际环境更趋复杂严峻和国内疫情多点散发带来的多重考验，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门积极行动、应变克难，一季度工业经济稳定恢复，实现平稳开局。国家统计局发布的数据显示，1至3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额19555.7亿元，同比增长8.5%，在41个工业大类行业中，24个行业利润总额同比增长。

稳字当头，工业经济主要指标平稳增长，6.5%的增速来之不易

一季度，规模以上工业增加值同比增长6.5%，高于去年四季度2.6个百分点。如何看待当前的工业经济运行态势？

这一增速，是在国内外环境复杂性不确定性加剧背景下实现的增长，工业经济韧性足。

当前我国经济面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”，在工业领域依然突出，恢复仍不均衡不稳固。3月份受疫情、俄乌冲突等不利因素影响，产业链供应链出现堵点卡点、中小微企业生产经营出现一些困难，部分主要指标明显放缓，经济下行压力进一步加大。

“面对更加复杂严峻的外部环境，各项政策举措靠前发力、精准施策，工业发展的韧性逐步显现。”工信部运行监测协调局局长罗俊杰表示，去年四季度以来出台的各项工业稳增长政策效果持续显效，今年《政府工作报告》部署实施的组合式减税降费、增强制造业核心竞争力、扩大内需等政策红利加速释放，支撑工业经济平稳增长的积极因素正在不断积累。

这一增速，是结构优、质量高、更绿色的增长，工业经济实现量质齐升。

新兴产业加速奔跑。一季度高技术制造业增加值同比增长14.2%。

绿色转型不断加快。锚定智能制造主攻方向加快数字化绿色化改造升级，工业绿色低碳发展水平持续提升，前两个月规模以上企业单位工业增加值能耗同比下降7.4%。

长远看，提振工业经济仍具有坚实基础。“坚持稳中求进工作总基调，深化供给侧结构性改革，是提振工业经济的坚强保障。”罗俊杰表示，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，我们有信心、有底气从容应对各方面风险挑战，统筹疫情防控和经济社会发展。

“我国制造业提升潜力大，恢复发展的总体态势没有改变。”中国宏观经济研究院产业所工业室主任付保宗说，一季度，制造业投资较去年全年加快2.1个百分点，随着制造业“十四五”规划重大工程和项目的加快落地，一批重大技术改造项目持续实施，投资拉动工业增长的作用将充分发挥。

稳中有进，产业数字化转型加快，中小企业创新活力提升

企业是经济运行的细胞，企业稳则经济稳。观察工业经济运行趋势，更要看到增速背后的千行百业、工厂车间。

——数字化转型持续推进，助力企业降本增效作用明显。

4月20日，安徽芜湖经济技术开发区奇瑞智能网联“未来工厂”一工厂，冲压车间正在设备调试，焊装车间已在进行试生产。“今年三季度投产后，工厂将实现短流程零库存、生产品质零缺陷、低能耗零排放，进一步提升产品的竞争力。” 奇瑞制造工程院副总监王克近说。

近年来，以5G、工业互联网、人工智能为代表的新一代信息技术，有力推动制造业提质升级。数据显示，目前工业互联网已在45个国民经济大类中得到应用，全国在建“5G+工业互联网”项目已超2400个。

“工业互联网不仅促进了单个企业提质降本增效，也带动了产业链上下游协同高效运转。”工信部信息通信管理局局长赵志国介绍，下一步将总结一批数字化转型成熟模式和路径，制定重点细分行业、领域中小企业数字化转型路线图，引导帮助更多中小企业数字化转型。

——助企纾困政策显效发力，推动中小企业平稳健康发展。

“通过政府搭建的对接平台接到了意向订单，这对我们拓展市场太友好了。”北京猎户星空科技有限公司董事长傅盛说，一季度公司自营机器人业务销售同比增长210%，今年北京市鼓励金融机构推广民企专属信贷产品，为企业技术创新提供更好资金保障。

将科技型中小企业研发费用加计扣除比例从75%提高到100%，普惠金融小额贷款余额保持高增速，为中小企业送政策、送管理、送技术……今年以来，各地区各部门积极行动，为中小企业稳预期、强信心。

政策满意度实实在在。国家统计局对全国近11万家规模以上工业企业问卷调查显示，一季度，企业对各项优惠政策的满意度环比提高2.7个百分点，同比提高4.0个百分点。

企业获得感真真切切。一季度规模以上中小工业企业增加值同比增长7.8%，高于整体工业1.3个百分点。

——加快培育“专精特新”企业，持续提升制造业创新活力。

重庆沙坪坝区，专精特新“小巨人”企业博张机电设备有限公司攻克固碱蒸发装置，国内新增市场份额升至80%；湖南株洲，南方阀门股份有限公司自主研发多功能控制阀，已被应用在白鹤滩水电站……一批“单打冠军”“配套专家”相继涌现，为制造业创新发展添势蓄能。

一手抓“纾困”，一手抓“培优”，两手都要硬。罗俊杰介绍，今年将再培育3000家左右“小巨人”企业，带动培育省级“专精特新”中小企业达5万家左右，并着力培育一批中小企业特色产业集群，以创新驱动中小企业行稳致远。

稳链补链，打通堵点卡点，工业经济长期向好的基本面没有变

3月份以来，一些重要产业链供应链出现堵点卡点。稳链补链，既牵涉企业生存发展，也事关工业经济平稳增长。

“目前工业经济涌现出一些新问题新挑战，但我国经济长期向好的基本面没有改变，经济恢复发展的总体态势也没有改变。”罗俊杰说，出现的困难和问题是一时的，只要同心协力去解决，办法总比困难多。

发力“稳链”，多措并举打通产业链供应链堵点卡点。

4月19日，上汽集团临港乘用车工厂完成复工复产压力测试下的首台车下线。“供应链如能保持稳定，产能将有望逐步爬坡。”上汽集团有关负责人表示。

4月17日，一汽在长春的五大整车工厂全部复工，累计返岗复工7438人，一汽红旗蔚山工厂、一汽大众、一汽丰越实现整车下线。473户零部件供应商复工，复工率94.2%。

“各部门各地区正在积极行动，努力做到‘原料运得进、产品运得出’。”罗俊杰表示，下一步将抓实落细各项举措，推动重点工业企业稳定生产和复工复产，确保产业链供应链畅通稳定，促进工业经济平稳运行。

着力“补链”，持续加快基础和关键领域核心技术攻关。

辽宁锦州，中信钛业股份有限公司年产6万吨氯化法钛白粉产线开足马力。“通过持续技术攻关，产品已在多领域替代进口，市场份额稳定提升。”中信钛业有关负责人介绍，一季度产值突破4亿元，同比增长29%。

安徽合肥，科大讯飞的智能语音系统加速支撑实体经济转型升级。“我们已在14个重点语种的语音识别及合成、机器翻译上达到国际领先，有效助力10余个产业智能化升级。”科大讯飞董事长刘庆峰说。

近年来，我国在核心基础零部件、新材料、基础软件等关键领域产业链攻关取得新进展，产业链韧性不断增强。“今年将加强原材料、关键零部件等供给保障，聚焦工业母机、5G、新一代信息技术等重点产业链，加快关键核心技术攻关突破，着力提升产业链供应链稳定性。”罗俊杰说。

坚持稳字当头、稳中求进，加强前瞻性预判，做好跨周期调节，精准施策，工业经济正朝着平稳运行、提质升级砥砺前行。

《 人民日报 》（ 2022年04月29日 01 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)