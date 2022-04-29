原标题：唯品会荣获广东省五一劳动奖状：坚持党建引领，彰显责任担当

4月28日，2022年广东省庆祝“五一”国际劳动节暨劳模表彰大会在广州举行。会上，唯品会（中国）有限公司荣获“广东省五一劳动奖状”表彰。

广东省五一劳动奖状是为了表彰在广东省经济社会发展作出突出贡献的先进集体，由广东总工会系统设立的最高荣誉。

立足特卖电商主业，唯品会坚持党建引领，充分发挥党组织在企业发展中的作用；坚持服务实体经济，推动社会经济高质量发展；坚持提升员工的幸福感，构建和谐的劳动关系；坚持履行企业社会责任，助力疫情防控，投身社会公益事业。此次荣获广东省五一劳动奖状，正是对唯品会践行个人、企业、社会持续价值创造所做成绩的充分肯定

对党建工作的重视深刻写入了唯品会的发展历程中。在公司成立之初，唯品会就建立起党组织，并充分发挥党组织在引领企业高质量发展的重要作用。唯品会紧紧围绕以党建促发展的核心理念，努力把党的政治优势和组织优势转化为企业的发展优势，实现企业在规模、品质、效益上的健康快速发展。目前累计合作品牌超3万家。截至2021年底，即使在全球经济形势承压的背景下，唯品会仍然交出了连续三十七个季度盈利的成绩。在2021年财富中国500强榜单中，唯品会第8次上榜，位居第104位；《2021中国民营企业500强》 榜单中位居第73位，同样连续8年上榜；同时唯品会还以排名第27位入围《2021中国民营企业服务业百强》榜单。

2021年以来，唯品会通过超级大牌日等活动，帮助头部品牌实现高质量增长。此外，该公司积极培育“国货”品牌，讲好“国货”故事，着力搭建消费升级平台，推动国货消费的热潮不断升温。并在此背景下，为消费者提供更多的商品与选择。2021年“双十一”中，国货品牌占据服装和美妆销售额前十名中的大部分席位；针对年轻用户对健康生活和科技体验的追求，该公司也在持续丰富智能家电、保健膳食等品类。

唯品会通过自营电商模式，以数字化赋能商品流通链条，推动线上线下货品互通，提高了商品流通效率；其次，深度布局线下店，并大力投入物流、仓储等供应链环节，直接促进了实体经济的发展；此外，长期稳健发展带动了产业、市场、消费、交通、服务等多重要素的聚集，也使实体经济的发展更具活力。

长期以来，唯品会高度重视人文关怀，倡导幸福体验，在广州市总工会的培育下，依托数字化手段，搭建具有互联网特色的职工服务智能化平台，突出产品思维，打造“职工自选服务超市” ，服务超过20万人次。不断丰富职工服务供给，建设以广州十三行商贸历史为主题的“朝彻书屋”、提供具备影院级视听体验的职工影院、开放蕴含“砺燃文化”鼓励全民健身的健身房等。同时，唯品会畅通民主管理渠道，培育特色兴趣社团，让职工既是“点菜者”，也是“做菜者”，与职工群众共建共享共治，构建和谐劳动关系的互联网企业样本。此外，在职工关怀方面，该公司着力保障职工权益，及时回应和满足职工诉求，健全完善职工困难帮扶机制，为职工纾忧解困建立的唯爱互助基金，3年来已累计帮扶困难职工及其直系亲属500余人次，帮扶资金400万元。

唯品会始终以社会责任为己任，持续深耕女性赋能、乡村振兴、互联网公益创新等板块，打造了唯爱妈妈、唯爱心公益计划、唯爱工坊等系列旗舰公益项目。截至2021年第四季度，唯品会公益投入的资金累计已超过3.46亿元。唯爱妈妈项目已为5万个困境单亲家庭减负增能，提供心理咨询、法律援助、互助小组、成长课程等领域的服务。疫情发生以来，唯品会充分发挥电商企业的优势，多次组织物资捐赠，为疫情防控工作做出了应有的贡献。同时全面落实防疫措施，坚持科学防控。在公司园区内组织多场核酸检测及疫苗接种，筑牢联防联控、群防群控严密防线。

(责编：曹淼、李源)