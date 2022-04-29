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我国将开展网络市场监管与服务示范区创建

2022年04月29日08:10 | 来源：新华网
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原标题：我国将开展网络市场监管与服务示范区创建

　　新华社北京4月28日电（记者赵文君）记者28日从市场监管总局获悉，作为促进平台经济、数字经济健康发展的重要举措，我国将高标准高质量打造一批网络市场监管与服务示范区。

　　市场监管总局近日发布《网络市场监管与服务示范区创建管理办法（试行）》及其配套评估指标体系，释放出促进网络经济高质量发展的鲜明信号。

　　市场监管总局网监司负责人介绍，示范区遵循自愿申报、自主创建、严格认定、动态管理、鼓励创新、示范引领的原则，实行动态化管理，强调“能进能出”。示范区的首要任务是促进网络经济高质量发展，旨在鼓励、支持、引导地方政府优化营商环境，发展网络经济，要突出示范导向，推动形成可复制、可推广的制度经验。

　　办法规定，通过国家网络交易监管平台进行示范区全流程线上申报、评估、认定、管理、交流，实现创建管理工作标准化、数字化，推动示范区创建管理工作便捷高效。

(责编：赵竹青、陈键)

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