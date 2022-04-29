原标题：上海制造业产能加速恢复 物流高成本难题亟待化解

上海复工复产正在进行时。

4月28日，证券时报·e公司记者采访获悉，有制造业企业位于上海的工厂产能已恢复至疫情封控前正常水平的八九成；同时，复工企业当前仍关注物流成本较高等问题。

零部件企业复工

避免产业链停产风险

上海沿浦是上海闵行区为数不多的本土民企上市公司，主要生产销售汽车座椅骨架及汽车安全系统等零部件。该公司的分子公司及参股公司有17家，分别分布在上海、黄山、武汉、常熟、大连、郑州、柳州、襄阳、十堰、长沙、荆门、重庆等地。

“近期受疫情影响的主要是公司位于上海的工厂。目前公司在上海的工厂已恢复至疫情封控前正常水平的八九成产能。全国其他地方分子公司产能基本没受疫情影响。”上海沿浦相关负责人4月28日向证券时报·e公司记者介绍，在浦东地区封控前(3月28日)，公司董事长周建清已未雨绸缪，让150名工人食宿在厂区，生活物资和生产物料充裕，具备闭环生产条件，从而进入经信委复产复工“白名单”。随着白名单的政策支持和执行，公司供应商原材料得以继续补足，模具车间的更多员工顺利实现了复工复产，更多新项目产品的开发和推进得到了保障。该负责人表示，这次能率先顺利复工，源于上海沿浦在武汉及湖北多地的分公司有着丰富的抗疫经验，整个武汉疫情期间，沿浦在鄂厂区没有一人感染。

一子落而满盘活，作为整个汽车产业链中的一环，上海沿浦复工复产解决了主机厂的供应链环节，为下游直接客户东风李尔系、麦格纳系、延锋智能，均胜电子等零部件企业提供了原材料保障，一定程度上避免了部分主机厂由于缺零部件而造成的停产风险。

从行业整体情况看。此前，上海复工复产“白名单”(666家重点企业)中，汽车产业链配套企业达200多家，在各行业中排名第一，占比33%。截至4月22日，“白名单”中的企业已有70%实现了复工复产。汽车产业方面，特斯拉上海超级工厂19日启动复工，目前已有8000名员工在厂，电池、电机模块已全速生产，整车也在逐步恢复，二期的车间，每小时下线90台新车。上汽集团18日启动复工复产压力测试，目前已有超过700辆整车在临港的上汽乘用车基地下线，产能正逐步爬坡。

物流成本激增

抬高复工成本

上海机电旗下的联营公司日用友捷汽车电机同样处于汽车产业链并被列入了上述白名单，该公司主要从事汽车散热组件及车用小型电机的业务。此外，上海机电另一家联营公司马拉松革新亦被列入了白名单，该公司主要为备用柴油发电机组提供高、中、低压电机的企业，属于保供设备的产业链。

除两家联营公司之外，目前上海机电包括主要电梯业务在内的其他业务尚未被列入首批白名单。公司相关负责人向证券时报·e公司记者表示，电梯业务(主要核心部件生产和产品组装、调试在上海闵行)由于未列入白名单，目前相关业务在上海的生产基本暂停。“公司全国其他地区的销售、安装和维保业务保持着较为正常的状态。这主要由于公司启动了相应的预案，已提前将能转移到外地大库的存货都已经在封控之前运出上海，目前尚能满足大部分客户交付进度的要求。但若封闭持续较长时间的话，企业订单的交付和正常运转难免不受影响。”上海机电相关负责人说。

对于已列入白名单的联营公司，目前除了需要做好到岗员工的生活保障、防疫工作外，该负责人还谈到，企业面临的主要问题有车辆通行证数量不够，无法满足正常生产需要；其次，短期物流成本激增亦给复工企业带来了明显的成本压力。

上海沿浦相关负责人则向证券时报·e公司记者指出，短期物流成本高企、防疫开销支出、员工保供驻厂成本以及疫情间接引起的其他成本等均是当前复工企业需要面临的。

在电子产业链领域，一些企业的恢复生产与问题亦并存。注册地位于上海张江的环旭电子是全球EMS/ODM领导厂商，通过为品牌客户提供更有附加值的设计制造及相关服务，更多参与到整个产业链的应用型解决方案，产品涵盖无线通讯、消费电子、工业电子、电脑与存储、汽车电子领域。

针对当前复工复产进展，环旭电子相关负责人介绍，在浦东正式封控前，公司位于上海的厂区已启动封闭管理，超过七成的一线员工能够坚守工作岗位。从周边地区看，4月8日，公司昆山厂区开始封控，4月15日，公司苏州工厂所在的吴江地区开始封控。截至4月22日晚间，公司苏州工厂已结束封闭管理。目前，公司位于昆山和上海的厂区仍处于封闭管理，正常生产。

此前，公司的深圳工厂也曾因疫情影响停产一周。“随着深圳厂和苏州厂封控的结束，工厂重新恢复生产，疫情封闭期间造成的供应链问题得到一定缓解。但是由于电子制造服务业产业链较长，各个生产环节分工明确，公司作为模块制造商，目前供应商有上千个，涉及采购的原材料、组件等成千上万，集中在华东、华南等经济发达地区。尽管已复工工厂逐步恢复生产，公司产品可以正常生产和交货，但是上海乃至华东地区的封闭导致该区域原物料供应和运输仍然存在较大问题。”环旭电子相关负责人谈到。

该负责人指出，从行业实际看，一个甚至几个区域的解封可以暂时缓解当前供需矛盾，但是涉及较多环节的产业实质是“全国一盘棋”，公司整体的材料供应和出货问题仍有赖于全国大部分地区，尤其经济发达地区的解封和物流恢复。

(责编：赵竹青、陈键)