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两部门：畅通外出务工农民返乡之路

2022年04月29日08:13 | 来源：工人日报
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原标题：两部门：畅通外出务工农民返乡之路

　　日前，农业农村部、国家卫生健康委联合印发《统筹新冠肺炎疫情防控和春季农业生产工作导则》，其中明确，没有发生疫情的地区，要落实常态化疫情防控要求，深入开展疫情防控和春耕生产宣传，教育引导农民群众抢抓农时开展生产。

　　两部委针对外出务工农民返乡务农有明确指示。在疫情较为严重、集中发生的地区，要针对滞留在城市确需返乡务农的农民(包括到外地包地种植的农民)，因地制宜制定农民返乡工作方案，明确返乡的条件、基本要求、申请程序、操作流程和责任部门等。

　　居住在封控区、管控区的，原则上在解封前不得返乡；居住在防范区的，持48小时以内核酸阴性证明返乡；在企业、工地等闭环管理的，所在企业、工地等7日内未发生过疫情，持48小时以内核酸阴性证明返乡。

　　从防范区返乡的农民，原则上采取“点对点”、闭环转运。途中要严格落实疫情防控措施，做好个人防护，确保安全。返乡后须进行7日健康监测，实行严格闭环管理，在固定范围“点对点”从事农业生产相关活动，不串门、不串村，不得参加各类聚集性活动。

　　针对受疫情影响无法返乡的农民，各地要充分发挥基层组织作用，在尊重农民意愿的前提下，通过互助代耕、土地流转、托管服务等多种方式，帮助开展农业生产。(记者徐潇)

(责编：赵竹青、陈键)

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