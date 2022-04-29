原标题：大数据预测“五一”出行：跨城游下降 本地游增加

交通运输部公路科学研究院、综合交通运输大数据及应用技术交通运输行业研究中心等单位联合百度地图共同发布的《2022年五一假期出行预测报告》显示，节日期间全国“公铁水航”客运总量较去年同期将有大幅下降，全国人口迁徙总量预计将低于去年同期，整体分布呈现“去程集中，返程分散”的趋势，或不会出现明显客流高峰。

同时，高速压力较平日有所增加，南方省市部分高速路段更易拥堵；公众出游方面，城内游、本地游或将成为趋势，露营、自驾等户外出游方式将受欢迎。

全国日均客运总量同比降幅明显，高速相对承压

假期期间，客运交通相对“遇冷”。预测结果显示，假期前后全国每日客运总量较去年同期降幅明显，且整体趋势较为平稳。道路、铁路、民航客运的每日客运量分布趋势与总客运量基本一致。

客运趋势整体平稳的同时，部分高速公路相对承压。预计假期首日（4月30日）去程出行需求大，去程高速拥堵高峰将出现在09:00至12:00之间，也是整个五一假期的高速拥堵最高峰；返程高速拥堵高峰则预计出现在假期倒数第二天 （5月3日）的15:00至18:00之间，且峰值较不明显。

进出城易拥堵高速路段预计主要分布在互通、立交、大桥、隧道附近，南方城市尤为明显。具体来看，五一全国易拥堵高速路段主要分布在包茂高速、宁芜高速、江宜高速、长深高速、二广高速等。

本地游将增加，露营游成时尚

疫情影响下，本地游、城内游更受欢迎。根据大数据预测，相比去年同期，本地游热度将有所上升，城市户外游乐场、露天公园、近郊自然风景区等将成为本地游的热门去处，局部地区易出现拥堵。

今年五一，“露营风”预计热度不减。《预测》显示，近一周各地“露营”相关搜索热度平均涨幅超过100%,一线、新一线城市周边的露营地更受到热捧，广州预计将成为最受欢迎的露营目的地，其中广州的北纬23°8森林营地、北迹露营（1号营地）、一森露营iChi Glamping营地等热度较高。

自驾作为相对灵活的出游方式，将成为市民游玩重要选择。在十大热门自驾游路线中，经典路线如318川藏线、呼伦贝尔草原线、海南环岛线占据前三甲。新疆、内蒙古、甘肃、青海等西部地区凭借独特的自然风光颇受自驾游爱好者欢迎，不断丰富古道旅游新业态、“一日游四季、十里不同天”的新疆更是有两条热门路线上榜。

(责编：赵竹青、陈键)