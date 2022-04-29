原标题：“五一”民航旅客预计同比下降超七成

昨日，在民航局例行发布会上，民航局运输司司长梁楠接受媒体采访时表示，当前,全国新冠肺炎疫情防控形势严峻复杂。受疫情影响，旅客出行意愿较低，预计“五一”期间民航旅客运输量将较去年同期大幅减少。截至目前的机票预订情况来看，预计“五一”假期民航将运输旅客200万人次，日均约40万人次，同比下降77%。

“五一”出行需提前了解

始发地目的地防控政策

梁楠表示，民航各单位将继续毫不放松地做好疫情防控工作，高度关注疫情形势和变化，及时调整航线航班安排。民航局也提醒广大旅客节日出行期间自觉遵守戴口罩、测体温、查验健康码等疫情防控规定；提前了解始发地、目的地防控政策，合理规划出行安排。

如果出现个别地区突发疫情引发航班调整，民航局将持续督促航空公司按照《航班正常管理规定》和《公共航空运输旅客服务管理规定》的相关要求，做好信息告知、客票退改等后续服务工作，尽可能为旅客提供便利，体现民航真情服务。

一季度日均飞行

同比减少52.5%

在民航局例行新闻发布会上，民航局航空安全办公室副主任吴世杰介绍，3月份，全行业完成运输航空飞行43.3万小时，同比下降55.0%；通用航空飞行10.7万小时，同比增长4.8%。3月21日，发生东航MU5735航空器特大飞行事故。

从生产运行方面看，3月份，民航运输生产指标显著下降。全行业完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为45.1亿吨公里、1537.0万人次、53.0万吨，同比分别下降49.5%、67.9%、19.1%。全行业飞机日利用率为3.5小时，同比下降4.7小时。

今年一季度，全行业累计完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为171.6亿吨公里、7617.8万人次、161.5万吨，同比分别下降15.5%、25.3%和9.5%。全货机完成货邮运输量68.7万吨，同比下降6.5%。

运行保障方面，3月份共保障各类飞行20.8万班，日均6702班，日均同比减少52.5%。全国航班正常率为97.6%。

今年一季度，共保障各类飞行88.3万班，日均9816班，同比减少16%。全国航班正常率为96.6%。

目前，按照国务院整体部署，民航全行业正深入开展全国安全生产大检查，排查整治各类问题隐患，防范化解安全风险，全力确保行业队伍总体稳定，努力营造安全有序、平稳可控的生产运行环境。

协同制订相关人员“白名单”

浦东机场货运能力快速恢复

民航局运输司司长梁楠介绍，近期，在上海市的大力支持和上海地区民航各单位共同努力下，通过开通特殊物资绿色通道，对进港货物中包括大量企业生产急需的物资，如芯片等货物实施优先保障；启用电子通行证畅通市域地面运输链条；联系规模较大的货代企业，协同制订“作业人员白名单”和“提货人员白名单”，“白名单”人员按防疫标准落实社区放行等措施，较大幅度提升了浦东机场货物保障运行效率。

根据统计，4月18日至24日，民航全行业共保障货运航班5250班，环比增长3.8%。其中，国际货运航班3724班，环比增长4.1%。首都、广州、深圳、郑州等主要国际货运口岸机场运行正常；上海浦东机场货运保障能力快速恢复，近一周，上海浦东机场日均货邮吞吐量 3972吨、货邮提离港量2173吨、货车进出3339车次，比4月初分别提高了37%、170%、39%。经过全行业共同努力，当前航空物流正在逐步恢复畅通，周货运航班量环比持续上涨。

为提升货运保障能力，畅通航空物流，民航局在深入调研航空货运保障情况的基础上，加强协调、精准施策，一是持续提高货运航班审批效率，充分利用闲置客运时刻资源、增加货运航班时刻供给；二是加强对货运机组疫情防控工作的指导；三是及时向国务院物流保通保畅领导小组及办公室反映，协助解决部分机场地面集疏运不畅、提货受阻等问题；四是坚持“一事一协调”，协助保障重点产业链供应链企业和航空运输企业建立运贸对接，确保关键原材料的进出口。

在民航局的统筹下，行业各单位也都积极行动起来，为保通保畅贡献力量。以上海为例，前期由于上海及周边实施严格的交通管控措施，道路运输受限，浦东机场地面集疏运不畅，进口货物到港以后的转运衔接和提货不畅，货站运行效率有所降低。

文/本报记者 蔺丽爽

(责编：赵竹青、陈键)