原标题：父母患Ι型糖尿病影响孩子考试成绩

据近日发表在《公共科学图书馆·医学》杂志上的一项研究，无论亲生父母中的哪一位患有Ι型糖尿病，儿童的认知发展都可能受到影响。这项研究首次表明，父母患有Ι型糖尿病等慢性疾病可能与孩子学习成绩较差有关，而不是与母亲在胎儿发育期间的高血糖有关。

丹麦哥本哈根大学医院研究人员获取了公立学校622073名6—18岁儿童7年时间里的成绩数据，包括其3年级和6年级的数学考试成绩，以及2年级、4年级、6年级和8年级的阅读成绩。在这些儿童的母亲中，有2144人患有Ι型糖尿病；父亲中则有3474人患有Ι型糖尿病。此外，还有616455名来自背景人口(用于计算所有人的统计平均值)的儿童。研究发现，母亲和父亲患有Ι型糖尿病的孩子的平均成绩得分分别为54.2和54.4，而背景人口儿童的平均得分为56.4。

研究小组得出结论，如果父母患有糖尿病等严重慢性疾病，可能会影响孩子的学习成绩。

这项研究对之前观察到的孕期母亲患有Ι型糖尿病对儿童认知发展的不利影响提出了不同的解释。此前，妊娠期糖尿病对其子女认知功能的影响已被广泛研究。如果母体过高的葡萄糖穿过胎盘输送给胎儿，会影响其发育，也会影响婴儿时期的大脑发育。几乎没有证据表明不同的糖尿病亚型以及父亲患有Ι型糖尿病对子女的影响。

研究人员表示，对622073名儿童的研究已经证明，父母任意一方患有Ι型糖尿病均与子女考试成绩较低有联系。(实习记者张佳欣)

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