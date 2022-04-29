原标题：商务部：当前深化中欧合作有利于双方

中国商务部新闻发言人高峰28日称，当前深化中欧互利合作有利于中欧双方，也有利于世界经济复苏。

据官方数据，一季度中欧双边贸易额达2058.7亿美元，同比增长12.2%，以人民币计增速高达23.3%，是同期中国外贸整体增速的两倍有余。其中，中国对德国和法国出口上涨17%以上，对意大利出口甚至跃升37.6%。

高峰在当天举行的新闻发布会上称，中欧有着广泛的共同利益和深厚的合作基础，经济互补性强。

他表示，目前中欧产业融合持续加深。据中方统计，一季度中欧机电产品、轻工商品、高技术产品贸易分别增长10%、19%和31%。中欧中间品贸易达842.6亿美元，占中欧贸易比重达40.9%。

此外，中欧地理标志协定生效红利也在持续释放。一季度，中欧茶叶、啤酒、苹果、酪乳贸易分别增长了54%、21%、69%和56%。

高峰称，在当前形势下，深化中欧互利合作，有利于中欧双方，也有利于世界经济复苏。中方愿与欧方共同维护产业链供应链稳定，打造双方在抗疫、绿色、数字、科技等领域新增长点。

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