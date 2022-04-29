原标题：北京：到2022年底快递网点禁用不可降解塑料包装袋

新华社北京4月28日电(记者郭宇靖)记者28日从北京市发展改革委了解到，《北京市塑料污染治理行动计划2022年度工作要点》近日印发。工作要点提出，将从源头推动不可降解一次性塑料制品减量，到2022年底，北京市快递网点禁止使用不可降解塑料包装袋。

此次发布的工作要点重点从8个方面深化治理工作，提出了23项具体措施。其中，针对不可降解一次性塑料制品，将推动从源头减量。到2022年底，北京市快递网点禁止使用不可降解塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，电子运单、“瘦身胶带”、循环中转袋等将基本实现全覆盖。

同时，针对仍然部分存在的违规生产和销售行为，北京将持续加大监管执法力度，开展商场超市、集贸市场、餐饮外卖、电商平台等领域禁限塑专项执法检查，严格查处违规使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的行为，并对宾馆饭店主动提供一次性用品等问题开展专项执法检查。

北京市发展改革委有关负责人表示，塑料污染治理工作取得了积极进展，但仍然面临诸多挑战，例如部分餐饮企业仍然存在使用不可降解一次性塑料吸管、不可降解塑料袋等问题，为此仍将下更大力气持续推进这项工作。

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