原标题：世界首创 美拟用直升机捕获坠落火箭

据英国《新科学家》杂志网站27日报道，美国一家发射公司计划用直升机在半空捕获返回地球的电子火箭，这是全球首次开展类似的尝试。

据悉，如果天气允许，火箭实验室公司将在格林尼治标准时间4月28日22：35（北京时间4月29日6：35），在新西兰毛利西亚半岛发射一枚电子火箭，尝试这一被称为“去而复返”的壮举。

届时，火箭实验室会让这枚小型电子火箭携带34颗卫星进入地球轨道，其中一颗用于监测地球的光污染。发射两分半钟后，火箭的第一级和第二级将分离。后者将继续在轨道上运行，前者则将返回地球，那时其温度高达2400摄氏度，速度超过8000公里/小时。随后，火箭的第一级将打开降落伞，将下降速度降低到略高于35公里/小时，然后进入太平洋上方的“捕获区”。

在此处，由火箭实验室工作人员操作的一架西科斯基S-92直升机将尝试用钩子钩住降落伞，预计在发射后18分钟左右将火箭第一级捕获。如果成功，它将把火箭运回陆地，有可能的话，在未来的任务中重复使用。

火箭实验室首席执行官彼得·贝克在一份声明中说：“试图在火箭返回地球时将其捕获绝非易事。”

据悉，这枚电子火箭高18米，仅为美国太空技术公司的猎鹰9号火箭的五分之一。火箭实验室希望效仿太空探索技术公司，使其火箭可重复使用，以降低发射成本。为此，火箭实验室已经在之前的发射中尝试让火箭“跳伞”返回海洋，但这一过程导致火箭受损而无法再次使用。此外，该公司最近还用直升机捕获了一枚假火箭。

也有其他机构曾尝试过空中捕获，2004年美国国家航空航天局尝试在空中捕获“起源”号宇宙飞船，但由于该飞船未能展开降落伞，从而坠毁在犹他州沙漠，破坏了其携带的无价的太阳风样本。（记者刘霞）

(责编：赵竹青、陈键)