珠海机场改扩建工程钢网架结构全面封顶
2022年04月29日09:44 | 来源：人民网
小字号
珠海机场T2航站楼屋面钢结构网架。受访者供图
人民网北京4月29日电 （黄盛）日前，由中国建筑旗下中建二局承建的珠海机场改扩建工项目T2航站楼屋面钢结构网架完成整体提升，项目钢网架结构全面封顶。
作为珠海机场改扩建工程的“重头戏”，项目T2航站楼设计独特，地上4层土建结构上方是钢结构网架和金属屋面组成的屋顶，营造出“碧波银贝”的意象。据悉，作为粤港澳大湾区的省重点建设项目，建成后珠海机场将新增28个机位，年旅客吞吐量的保障能力可达2750万人次，大大提升珠海市旅游服务能力，成为粤西大开发、粤港澳大湾区建设的重要战略承载。
珠海机场T2航站楼屋面钢结构网架。受访者供图
(责编：孙红丽、高雷)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 4月29日起股票交易过户费总体下调50%
- 人民网北京4月29日电 （黄盛）据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）网站消息，自2022年4月29日起，将股票交易过户费总体下调50%。 据悉，中国结算决定将股票交易过户费由现行沪深市场A股按照成交金额0.02‰、北京市场A股和挂牌公司股份按照成交金额0.025‰双向收取，统一下调为按照成交金额0.01‰双向收取。…
相关新闻
- 评论
- 关注