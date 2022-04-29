珠海机场T2航站楼屋面钢结构网架。受访者供图

人民网北京4月29日电 （黄盛）日前，由中国建筑旗下中建二局承建的珠海机场改扩建工项目T2航站楼屋面钢结构网架完成整体提升，项目钢网架结构全面封顶。

作为珠海机场改扩建工程的“重头戏”，项目T2航站楼设计独特，地上4层土建结构上方是钢结构网架和金属屋面组成的屋顶，营造出“碧波银贝”的意象。据悉，作为粤港澳大湾区的省重点建设项目，建成后珠海机场将新增28个机位，年旅客吞吐量的保障能力可达2750万人次，大大提升珠海市旅游服务能力，成为粤西大开发、粤港澳大湾区建设的重要战略承载。

珠海机场T2航站楼屋面钢结构网架。受访者供图

(责编：孙红丽、高雷)