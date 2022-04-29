青岛啤酒：一季度净利润同比增长10.20%
2022年04月29日11:48 | 来源：中国网财经
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原标题：青岛啤酒一季度净利润同比增长10.20%
4月28日晚间，青岛啤酒发布2022年第一季度报告，第一季度实现营业收入92.08亿元，同比增长3.14%；实现净利润11.26亿元，同比增长10.20%。
数据显示，2022年第一季度，青岛啤酒累计实现产品销量212.9万千升，其中主品牌青岛啤酒实现产品销量130.4万千升，同比增长5.1%。(记者 李静)
(责编：曹淼、李源)
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