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青岛啤酒：一季度净利润同比增长10.20%

2022年04月29日11:48 | 来源：中国网财经
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原标题：青岛啤酒一季度净利润同比增长10.20%

　　4月28日晚间，青岛啤酒发布2022年第一季度报告，第一季度实现营业收入92.08亿元，同比增长3.14%；实现净利润11.26亿元，同比增长10.20%。

　　数据显示，2022年第一季度，青岛啤酒累计实现产品销量212.9万千升，其中主品牌青岛啤酒实现产品销量130.4万千升，同比增长5.1%。(记者 李静)

(责编：曹淼、李源)

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