原标题：交通银行推出新市民金融服务方案：服务美好生活

做好新市民金融服务，对畅通国民经济循环、构建新发展格局、实现高质量发展、推进以人为核心的新型城镇化具有重大意义，也是推进金融供给侧结构性改革、满足人民对美好生活向往的必要举措。

3月上旬中国银保监会、中国人民银行联合发布通知，针对新市民的金融需求，鼓励引导银行保险机构因地制宜强化产品和服务创新。日前，交通银行推出《加强新市民金融服务工作行动方案》，围绕新市民创业、就业、 住房、教育、 医疗、养老等相关“金融+非金融”服务需求，出台10项助力新市民的惠民利民举措。

在优化新市民基础金融服务方面，交行表示，将根据新市民差异化需求，提供专属权益的金融产品及服务，减费让利，优化流动就业人员账户服务。提供“工程管家”服务，实行农民工工资专户管理，保障农民工合法权益。提供教育培训、养老托育、住房租赁领域资金监管服务，依托交银e监管平台，保障新市民资金安全。优化交行手机银行、微信小程序、云端银行及线下网点自助终端等功能体验，建立线上养老专区、“交薪通”代发专区，强化新市民线上线下一体化服务。

在促进创业就业方面，交行推出兴农e贷，支持高校毕业生、退役军人、返乡创业农民工等重点人群创业就业。

在满足新市民住房消费需求方面，交行的各地分行将根据当地实际情况制定新市民首套住房按揭贷款准入政策，提升对新市民购房信贷支持力度，满足新市民房租支付、公共缴费、生活娱乐、购车装修等日常消费需求。

在助力新市民子女教育及职业培训方面，交行的“交银慧校”服务品牌，提供学费缴交、助学贷款、校园一卡通等智慧教育服务，便捷新市民子女进城入学。提供专属在职教育贷产品，根据新市民实际情况和需求匹配专属额度及利率。优化新市民子女教育金融服务，提供商业助学贷款。

在提高新市民健康养老服务水平方面，交行将持续推进“一网通办”项目，为新市民就医提供便捷的就医金融支持。进一步打造“交银养老”服务品牌，为新市民客户提供一站式养老财富管理及增值服务。

交行相关负责人表示，交行将始终秉持以人民为中心的发展思想，紧扣“金融普惠”主题，持续推出覆盖面更广、更有温度的金融服务，助力新市民“安居乐业”，享受更美好生活。

(责编：曹淼、李源)