在抗击新冠肺炎疫情过程中，全社会大力弘扬伟大抗疫精神，展现出了和衷共济、风雨同舟、守望相助的担当作为和精神风貌。特别是近期在上海疫情的防控中，社会各界快速集结、紧急动员，奔赴防控一线。

为了展现特殊时期的特殊精神、特殊担当，人民网推出“共同守‘沪’”系列稿件，报道国有企业、互联网平台、金融机构等各行业企业在上海抗疫一线涌现出的鲜活事例，展现社会各界在困难面前携手并肩、为战胜疫情汇聚起的蓬勃力量。

4月3日23时，上海。除了马路上不时疾驰而过的车辆呼啸声和偶尔响起的鸣笛声，整座城市睡意渐沉。此刻，奉贤区奉浦街道某小区的志愿者微信工作群却热闹非凡，统筹小区防疫志愿者工作的负责人庄飞正在群内安排4月4日全员核酸检测的志愿者招募与人员分工。从3月28日奉贤区全区进入第一轮封控核酸筛查以来，来自中国人民保险集团股份有限公司（以下简称人保财险）上海市奉贤支公司的庄飞已带领小区193名志愿者连续奋战8天，披星戴月，不曾停歇。

疫情无情、人间有爱。面对上海严峻的疫情防控形势，人保财险不忘向社会传递温暖，用实际行动践行“做有温度的保险公司”。

志愿脚步不停歇

庄飞和其他志愿者从解决业主的实际问题出发，充当居民与街道居委之间的沟通纽带；闭环期间有居民们亟需酒精、口罩等物资，庄飞便想方设法寻找货源，动用身边资源，协调各方，竭力满足大家需求……庄飞和志愿者们的口碑逐渐打响，居民们都越来越信任他们，加入志愿者队伍的人数也越来越多。从最初的6人发展成为如今近200人的庞大队伍。经过几年的磨合，庄飞建立的小区防疫志愿者队伍初具规模，并逐步锻炼成了一支“召之即来，来之能战，战之必胜”的战“疫”“突击队”，成为了小区甚至是街道的抗疫中坚力量。

志愿者在工作中（受访者供图）

通过实战，庄飞总结出了一套相对固定的志愿者快递外卖取送方案：取南大门和西大门为快递、外卖和各类物资的接收点，在两个大门通往业主楼道大厅的干道每天设置三班志愿者，每班六人，早中晚轮值，确保居民物资尤其是生鲜食品和外卖能取尽取，能取快取。解决了快件收取问题，如何照顾好志愿者的安危成了萦绕在庄飞心头的另一件大事。庄飞先是组织所有志愿者在上海志愿者网站进行注册登记，由政府托底保障；随后，动员志愿者自给自足，有资源的志愿者负责联系协调防疫保供渠道，解决了200套“小蓝”服、手套、消毒液等基本防疫用品。

为了减轻居委负担，庄飞召集志愿者通过农委平台采购生活物资，组织业主团购，尽可能响应居民诉求。一些志愿者更是默默团购了几十份菜，免费赠送给社区里的老人和家里粮食告急的业主。随着封控时间的延长，小区紧急用药需求逐渐凸显，庄飞决定成立一支配药小分队，先期收取各家医保卡和药盒，详细记录每户人家的配药需求、药品名称、剂量等信息，每隔3天派员到医院统一配药。两个难题，迎刃而解，庄飞的志愿者团队赢得一片赞许。

为航运企业正常运转贡献力量

3月15日，全球LNG（液化天然气）运输加注船“海港未来”轮在洋山港区通过“船到船”方式，顺利为“CMA CGM SYMI”轮提供7,066立方米LNG燃料加注服务。在这背后，得到了LNG加注船舶产品责任保险保单的护航。这张保单，凝结着人保财险上海市分公司LNG船舶加注项目小组的专业与汗水。

当人保财险上海市分公司第一次了解到LNG船舶加注项目后，即刻认识到项目对上海港口城市建设的重要性。于是，第一时间组建LNG船舶加注项目服务小组，与客户一起研究项目合同、梳理风险需求，全力保障国内首次LNG船舶加注作业的推进与实施。2022年3月，上海疫情突发。为遵守疫情防控要求，项目小组成员坚持与客户在线上保持密切沟通，协同分析LNG船舶加注业务中存在的风险点，逐条厘清加注船产品责任保险保障范围，着手定制承保方案。为更好控制前端风险，项目小组同步积极向国际再保险市场寻求临分支持，历时数周完成风险排分，为上海港保税LNG加注提供坚实保险保障。

理赔服务不打烊

3月中旬，长阳路理赔职场封闭。面对这一突发情况，围绕“理赔服务不打烊、工作效率不降低、数据结果不打折”的战“疫”目标，分公司理赔部迅速制定疫情防控应急预案，连夜部署居家办公和临时职场办公方案，全员24小时待命，优化线上理赔操作流程，开放在线调解平台，最大程度便利客户、保证时效、确保安全。

随着疫情防控升级，全市封控区域的网络越织越密，能够坚守在防疫“决赛圈”里的“选手”日益减少。但即便是这样的环境下，仍然不难在城市各处发现人保财险“理赔铁军”的身影……

疫情尚未结束，战斗仍在继续。战“疫”时刻，没有人是局外人，点滴奉献都将汇聚成疫情防控阻击战里坚不可摧的力量。人保财险表示，将践行“人民保险，服务人民”的初心使命，守护家园，守护人民。

(责编：曹淼、李源)