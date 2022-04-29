人民网北京4月29日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，近日，银保监会消费者权益保护局通报了工商银行、光大银行、中邮人寿违反《银行业保险业消费投诉处理管理办法》（以下简称《投诉办法》）的情况，包括未回复投诉人、未在官网醒目位置公布投诉渠道和流程、未统计、报告和披露投诉数据等。

工商银行：未按《投诉办法》回复投诉人，未在官网醒目位置公布投诉渠道和流程

经举报调查，工商银行存在多次未在规定时限内作出消费投诉处理决定并告知投诉人或未告知投诉人可采取的救济途径等问题，造成消费者不满，数次向监管部门举报。

同时，工商银行将其投诉渠道信息和投诉处理流程置于该行官方网站子栏目中，未在官方网站醒目位置公布。工商银行官方网站设置“消费者权益保护”栏目，点击打开该栏目页面后还需点击左侧“客户投诉指南”，打开指南后方可查看该行投诉渠道和投诉处理流程，无法较好满足消费者投诉维权需求，容易导致矛盾升级。

光大银行：未按《投诉办法》统计、报告和披露投诉数据

经立案调查，光大银行存在未按《投诉办法》要求进行投诉统计的问题，未将部分消费纠纷纳入投诉统计，且通过年报披露及向银行保险监督管理机构报告的投诉数据远低于实际投诉量。

中邮人寿：未按《投诉办法》统计、报告和披露投诉数据

经投诉督查，中邮人寿2020年度、2021年度存在保险消费投诉统计、报告和披露不符合《投诉办法》要求的问题。2020年度中邮人寿未将部分消费纠纷纳入投诉统计，且通过年报披露及向银行保险监督管理机构报告的投诉数据远低于实际投诉量。2021年度中邮人寿未将部分消费纠纷纳入投诉统计，且向银行保险监督管理机构报告的消费投诉数据远低于实际投诉量。

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