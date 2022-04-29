《对话》——人民创新者系列
“一屏观天下、一数治全城” 海口智慧城市建设取得新成效
人民网北京4月29日电 （记者夏晓伦）“在2020年疫情突发的关键时期，海口市智慧城市应用系统开发团队基于海口城市大脑，从零开始仅用20天就完成海南健康一码通、发热药品登记、智能外呼等关键系统研发、测试和上线的工作，为抗疫提供了及时、有效的技术支撑，体现了海口城市大脑做为智慧城市数字化基础底座的重要作用。”提到城市大脑在海口数字化转型中发挥的作用，海口市科学技术工业信息化局党组成员、副局长景长军仍记忆犹新。
据了解，海口市智慧城市指挥运营中心-城市大脑项目2018年10月启动，2019年底完成初验上线试运行。与其他城市的数字化平台项目相比，海口市城市大脑项目有四个特点：一是，海口城市大脑围绕建设中国特色海南自由贸易港的要求来设计；二是，城市大脑项目是结合智慧海南整体规划方向来组织实施的；三是，城市大脑项目题目从各业务板块的实际现状进行的流程再造、业务延伸、提质增效；四是，城市大脑项目有效推动海口市政府数字化智能化的转型。
最新数据显示，目前，城市大脑已基本实现了海口全市政务数据资源汇聚，接入4个国家部委、30个省级单位、29个市级单位的数据，汇聚数据超20亿条，为全市各业务系统提供了1103个共享数据接口，日均调用次数达60.55万次以上，主要支撑交通、政务、旅游、医疗等业务应用。
运行几年来，海口城市大脑对政府数字化智能化转型的作用具体表现有哪些方面？景长军从以下四个方面向记者进行了介绍：
一是在政务服务方面。优化线下服务，将政务服务大厅从31个专窗优化成19个综窗；上线142项不见面审批事项，将网办量从17%提高到45%。
二是在交通治理方面。实现一张图指挥全市交通，让警力跟着警情走，提升处置效率，并通过多元数据精准刻画出城市实时交通态势，为各级领导科学决策提供支撑。
三是在医疗服务方面。搭建海口全民健康信息平台，为市民提供智能导诊、预约挂号、在线支付、诊疗记录共享等便民惠民服务。
四是在公共服务方面。将椰城市民云APP打造成城市大脑的统一出口,汇聚全市政务、交通、医疗、旅游等503项公共服务，注册用户超200万。
记者了解到，“一屏观天下、一数治全城”是海口智慧城市建设的目标。今年2月1日，《海口市智慧城市促进条例》正式实施，也标志着着海口的智慧城市建设到了提质提速的新阶段、同时海口的智慧城市建设也有了法律保障。
对此，景长军表示，制定“双一”目标就是第一时间发现和解决安全隐患，推动城市治理向智慧化、精细化迈进。加快推进市域社会治理现代化，解决城市管理中的堵点、盲点，打通部门数据壁垒，有效整合治理资源；将海口市的一体化政务服务能力评估排名力争提升至全国前10名。作为海口智慧城市建设的合作方，阿里云与相关部门一起，对政务板块逐项分析，查找政务服务能力提升的薄弱环节，有针对性的提出解决方案，全面提升网上政务服务能力。
景长军同时也表示，立足新的历史发展阶段，海口的数字化实践确实面临着许多困难、问题和挑战。
首先，在政务民生服务方面，政务服务平台建设与国家一体化政务服务平台建设要求仍存在差距，事项标准化梳理覆盖率低，网办深度和创新服务数量跟先进城市相比存在一定差距，整体网上政务服务能力有待提升，老百姓网上办事体验有待提升。
其次，在城市治理方面，海口市经过十来年四期城管信息化系统的建设，初步形成较为完整的数字城管管理模式。但对比先进城市目前存在差距和不足，一是“批后不管、批后难管”的问题突出；二是综合执法改革后，13支不同专业执法队伍并入综合行政执法局，执法事项涉及两百多部法律法规，两千多个执法事项，依法执法和规范执法支撑面临挑战；三是缺少智能化、智慧化应用，基础数据亟待更新，城市精细化治理能力不足。
“面对这些挑战，将进一步围绕建设海南自由贸易港的要求，贯彻落实《智慧海南总体方案》、《2021海口市政府工作报告》等工作要求，继续推进海口市城市大脑深度应用，推动各项业务数字化智能化转型，从而提升我市政务服务水平、改善企业营商环境、提升市民游客体验、提高城市精细化治理水平，将海口城市大脑打造成海口新型智慧城市的数字化基础设施、城市治理能力现代化的数字操作系统，推动海口市在智能交通、数字城市治理、政务服务高效、营商环境优化等部分领域进入全国前列，成为中国特色自由贸易港建设典范，全国综合性城市大脑标杆，新型智慧城市国内第一梯队。”景长军说。
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