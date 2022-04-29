乔雪峰

人民网北京4月29日电 （记者乔雪峰）“五一”小长假即将到来，记者从交通运输部获悉，从4月30日到5月4日，7座以下(含7座)小型客车，通行收费公路免收通行费，具体免费通行时段为4月30日（星期六）0时开始，5月4日（星期三）24时结束，车辆免费时间以驶离收费站出口时间为准。

据交通运输部相关负责人表示，交通运输部公路局会同路网中心等单位综合历年“五一”假期路网运行特征以及当前国内疫情防控形势等形成了全国公路网运行研判分析报告，报告对“五一”假期路网运行特点进行了研判。

报告指出，受区域性疫情防控等因素影响，今年“五一”假期，全国公路网运行将呈现出流量明显下降、拥堵有所增多、货车占比提高、区域性差异较大、潮汐性特征明显等五个特点。

当前全国疫情防控形势仍然复杂严峻，各地严格组织实施防控，多个省份倡导假期非必要不离省、非必要不出市，公众出行将受到较大抑制。报告预计“五一”期间，全国高速公路日均流量约为2700万辆，同比2021年五一假期日均（5292万辆）降低49%，同比2020年五一假期日均（4528万辆）下降40%。

预计普通国省干线公路日均断面交通量，同比2021年下降18%-22%左右，同比2020年下降12%-16%左右。

因疫情防控的需要，部分地区在高速公路收费站外广场、普通公路省界、市界等位置设置了1.2万余个疫情防控检查站点，由于节日期间公众出行时间较为集中，在防疫检查点附近路段和车流集中路段，将会出现短时间拥堵或车多缓行现象，但不会出现长时间、大范围的交通拥堵。

随着物流保通保畅工作要求的逐步落实，近日货车流量保持上升趋势，预计假日期间，货车日均流量500万辆，日均货车占比约18%，同比2021年（日均货车占比10.48%）提高约8个百分点。

受疫情传播范围和程度的不同，不同区域间交通流量差异性较大，长三角区域流量大幅下降，粤港澳大湾区、成渝地区相对流量较高。

多数省份倡导非必要不离省、不出市。考虑公众存在假期旅游的需求，预计假期以近郊踏青为主，呈现出以区域中心城市为圆心的潮汐性特征，出城和返程在时间、流向分布上具有较强的方向性，呈现一定程度的“潮汐”现象。在假期初期、每天上午，各区域中心城市出城方向流量大；在假期末尾、每天下午，进城方向流量大。

假日期间，“四极”区域高速公路日均流量1680万辆左右，同比2021年下降46%左右，其中长三角区域流量降幅最大，达73%左右，成渝地区流量下降16%左右，降幅最小。

京津冀区域。预计假期京津冀区域高速公路日均流量约420万辆，同比2021年（771万辆）下降45%左右，同比2020年（686万辆）下降38%左右。假期期间，京津冀区域出行以郊区旅游踏青、探亲访友为主，北京、天津、石家庄等城市周边高速公路呈“上午出城、下午进城”态势，出行车流仍以小客车为主，预计高速公路日均客车流量为360万辆左右，日均货车流量为60万辆左右。

长三角区域。长三角区域总体疫情形势严峻，自4月11日至今，上海全市按照封控区、管控区、防范区三类实施分级差异化控管理；浙江疫情多源多点、散发频发的特征仍在持续；安徽倡导公众非必要不离省、非必要不出市；江苏苏州等市辖区进一步升级疫情防控措施，倡议非必要不流动。预计假期出行量将显著减少，高速公路日均流量约310万辆，同比2021年（1143万辆）下降73%左右，同比2020年（904万辆）下降66%左右。预计高速公路日均客车流量为220万辆左右，日均货车流量为80万辆左右。

粤港澳大湾区。目前，大湾区内已基本恢复生产生活秩序，但疫情防控依然谨慎，预计假期长途游及跨省游仍将受到极大抑制，而中短途的省内周边游、本地游仍有可能复苏。总体来看，假期期间大湾区出行量比往年将减少，高速公路日均流量约560万辆，同比2021年（751万辆）下降25%左右，同比2020年（615万辆）下降10%左右。预计公路出行仍以客车为主，其中高速公路日均客车流量为450万辆左右，日均货车流量为90万辆左右。

成渝地区。预计成渝区域高速公路日均流量约为380万辆，同比2021年（463万辆）下降16%左右，与2020年（384万辆）基本持平。预计高速公路日均客车流量为350万辆左右，日均货车流量为40万辆左右。

报告还对拥堵路段、收费站、服务区进行了研判，报告指出，预计假期前一天（4月29日）14时之后车辆拥堵情况明显高于日常。假期第一天（4月30日）为出行高峰日，9时～12时是出程高峰时段，峰值出现在10时～11时，出程整体交通压力高于返程。高速返程较为分散。5月3日返程相对集中，15时～19时为返程高峰，峰值出现在16时～17时。

易拥堵缓行路段。假期期间，预计全国高速公路出程、返程易发生拥堵缓行的路段，如下表所示。

五一假期出程易拥堵缓行路段。（交通运输部供图）

五一假期返程易拥堵缓行路段。（交通运输部供图）

易拥堵缓行收费站。假期期间，预计出程、返程易发生拥堵缓行的收费站。

五一假期出程易拥堵缓行收费站。（交通运输部供图）

五一假期返程易拥堵缓行收费站。（交通运输部供图）

较饱和服务区。假期期间预计出程、返程较饱和的高速公路服务区如下图所示。

五一假期出程较饱和服务区。（交通运输部供图）

五一假期返程较饱和服务区。（交通运输部供图）

天气方面，预计今年“五一”假期大部地区和大部时段以晴到多云天气为，整体扩散条件较好，没有大范围雾天气。但需注意防范假日前期福建、江西、湖南、广东、广西、云南、西藏等地局地较强降水，以及新疆东部和南疆盆地、内蒙古中西部、甘肃西部局地扬沙或浮尘天气导致的低能见度天气对公路交通产生不利影响。

预计4月30日-5月2日，受中雨影响，浙江、福建、江西、湖南、广西、海南、四川、重庆、云南等地境内的京台、泉南、沪昆、兰海、沪渝等高速公路及G224、G317、G318、G213等国道部分路段道路湿滑风险高。受大雨影响，福建、江西、广东、湖南、广西、云南等地境内的沈海、济广、京港澳、包茂、广昆、汕昆等高速公路部分路段道路积水风险高。此外，4月30日-5月1日、5月4日，受扬沙或浮尘影响，内蒙古、甘肃、新疆等地境内的二广、连霍高速公路及G315国道部分路段道路低能见度风险较高。

(责编：郭思邈、高雷)