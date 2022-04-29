人民网北京4月29日电 （记者许维娜）日前，《北京市智能网联车汽车政策先行区乘用车无人化道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》（以下简称《实施细则》）发布，在国内首开乘用车无人化运营试点。

据悉，本次《实施细则》的发布，标志着北京市正式开放智能网联乘用车无人化示范应用申请，进入智能网联无人化发展新阶段。

对此，有专家表示，在《交通强国建设纲要》背景下，这也是北京积极加大政策先行先试力度，抢抓产业发展战略机遇，加快推进智能网联汽车创新发展的重要成果，更是中国自动驾驶发展历程中的新突破。

去年10月，北京市自动驾驶办公室制定并发布了《北京市智能网联汽车政策先行区无人化道路测试管理实施细则》，该细则在政策先行区运行半年以来，自动驾驶道路测试里程数已超过8万公里，车辆运行状况良好，无安全事故，也为本次开放无人化运营奠定了扎实基础。

北京市自驾办相关负责人介绍，率先开放乘用车无人化运营新阶段。从里程、接单量、安全运行要求、用户提示、移动应用App等方面，对申请主体、测试车辆、安全员作出了明确准入要求，在全国范围内首次通过政策引导允许符合条件的申请主体可开展无人化示范应用和商业化试点活动，为开展无人化商业模式探索奠定了良好的基础。

记者了解到，此次首批获得许可的自动驾驶企业共两家，本次政策发布后，无人化开放区域将由前期的20平方公里拓展至经开区核心区60平方公里，为测试车辆提供更加丰富测试场景，为无人化技术的全面验证与迭代更新提供支撑。

相比此前“自动驾驶出租车”在主驾驶位上配备安全员，本次试点开放的是副驾驶有安全员的无人化载人，首批将投入14台无人化车辆开展示范应用。

以百度为例，其将按照《实施细则》的要求开展无人化载人示范应用，首批投入了10辆无人车，后续计划再增加30辆无人车。此外，百度旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑已在北京、上海、广州、深圳等城市实现自动驾驶载人出行服务。

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