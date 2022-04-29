原标题：上海银行2022年一季报：营收利润稳步增长 业务结构持续优化

4月28日晚间，上海银行发布了2022年第一季度报告。上海银行积极研判外部经济金融形势，努力克服新冠疫情影响，攻坚克难、迎难而上，坚持“精品银行”战略引领，推进本轮三年发展规划（2021-2023年）实施，深化数字化转型，加快改革创新，推动业务转型和结构调整，提高专业化经营能力，完善风险管理机制。总体来看，2022年一季度经营业绩稳健，各项业务保持增长，资产质量基本稳定。

经营业绩稳步增长。报告显示，2022年1-3月，上海银行实现营业收入142.29亿元，同比增长2.95%；实现归属于母公司股东的净利润58.53亿元，同比增长5.39%；2022年3 月末，归属于母公司普通股股东的每股净资产13.46元，较上年末增长3.22%。

上海银行加大信贷投放、增加以摊余成本计量的金融资产配置，生息资产规模增加，带动利息净收入增长，实现利息净收入102.34亿元，同比增长9.09%。把握市场机会，做好代理业务、理财业务、跨境业务等拓展，同时落实宏观政策导向，做好对实体企业减费让利，实现手续费及佣金净收入20.26亿元，同比增长3.51%。

业务结构持续调整。上海银行聚焦主责主业，顺应宏观经济结构调整趋势，加大服务实体经济力度，优化信贷结构，加快普惠金融、绿色金融、科创金融、供应链金融等领域信贷投放；加强客户拓展，强化产品和交易驱动，带动存款稳健增长。2022年3月末，资产总额27,579.77亿元，较上年末增长3.95%。客户贷款和垫款总额12,566.81亿元，较上年末增长2.69%，占资产总额比重为45.57%。存款总额14954.48亿元，较上年末增长3.10%，占负债总额比重58.73%。

资产质量保持稳定。该行积极应对风险形势变化，加强资产质量研判，强化重点区域、重点行业、重点客户的风险管控，夯实风险管理基础，从严资产分类，高效处置不良资产，努力保持资产质量总体稳定。2022年3月末，上海银行不良贷款率1.25%，与上年末持平；关注类贷款占比1.60%，较上年末下降0.05个百分点。拨备覆盖率303.60%，较上年末提高2.47个百分点；贷款拨备率3.79%，较上年末提高0.03个百分点，风险拨备水平充足。

持续完善资本管理体系，优化资本占用的激励约束管理机制，引导业务结构调整，提升资本使用效率和资本回报；增强前瞻性预测分析和资本规划，推进人民币200亿元二级资本债发行进程，支持各项业务可持续发展。2022年3月末，该行资本充足率12.30%，一级资本充足率10.14%，核心一级资本充足率9.14%，均符合监管要求。

制造业贷款增长11.64%。2022年3月末，该行公司客户26.21万户，较上年末增长1.53%；人民币公司存款余额10,062.04亿元，较上年末增长4.17%；人民币公司贷款余额7,019.14亿元，较上年末增长3.44%。

一季报显示，该行加大对先进制造业信贷支持，普惠金融、绿色金融、科创金融、供应链金融、跨境金融等也取得积极成效。2022年3月末，制造业企业贷款余额较上年末增长11.64%，增速超过公司贷款总体增速；2022年1-3月，普惠型贷款投放同比增长58.19%；2022年3月末绿色贷款余额较上年末增长57.79%；2022年1-3月累计投放人民币科技型企业贷款同比增长20.85%；2022年3月末线上供应链人民币贷款余额、客户数分别较上年末增长13.99%、14.65%；2022年1-3月结售汇量56.88亿美元，同比增长7.87%，“上银智汇+”国际结算系统线上交易累计笔数同比增长74.13%。

深耕零售业务发展。2022年3月末，该行零售客户1,970.35万户，较上年末增长1.26%；管理零售客户综合资产（AUM）9,208.68亿元，较上年末增长2.15%；人民币个人存款、贷款余额分别为4,056.88亿元、3,792.01亿元。

上海银行主动把握经营机构所在地居民对美好生活向往的新趋势和新需求，坚持数字化转型引领，从养老金融、财富管理、消费金融等领域突破，致力成为面向城市居民的财富管理和养老金融服务专家。2022年3月末，该行养老金客户161.22万户；养老金客户 AUM 4,273.78亿元，较上年末增长2.58%。2022 年1-3月，财富管理中间业务收入4.48亿元，同比增长7.18%；保险代理销售规模同比增长24.56%；非货公募基金代理销售规模超100亿元。2022年3月末，管理月日均AUM 30万元及以上客户数74.94万户，较上年末增长3.26%；其中，月日均AUM 100万元及以上客户数突破20万户。

该行持续加大稳定、优质的零售中长期贷款配置，积极发展住房金融和汽车金融等，持续推进信用卡业务结构优化升级。2022年3月末，住房按揭贷款余额1,594.60亿元，较上年末增长2.16%；汽车消费贷款余额552.54亿元，其中新能源汽车消费贷款余额10.07亿元，较上年末增长29.30%。2022年1-3月，信用卡交易额350.83亿元，同比增长1.12%。

数字化水平持续提升。上海银行持续发挥金融科技力量，不断提升客户服务能力、升级金融服务水平。一是推进金融科技敏捷研发组织建设，依托数字化管理平台，配套线上化协同机制，推进端到端全流程在线高效协同和资源精准匹配，逐步形成支撑业务价值快速实现的数据驱动管理模式。面对突如其来的新冠疫情，通过系列线上协同机制，高效推进金融产品研发，2022年3月金融服务产品交付产能同比提升约25%，2022年1-3月完成理财信托、基金销售、支付结算等重点项目投产及400多项功能升级。二是在疫情期间，组建相互独立的生产保障团队，分别入驻主、备数据中心开展封闭运维，重点加强“保民生、促生产、维稳定”相关信息系统的保障力度，为客户提供不间断的金融服务。

持续推进新一轮战略规划，着力提升“数字化”能力。一是深化数据驱动管理体系，重点以2项数字化主干项目和20项数字化关键项目为牵引，在精细化管理、风控管理、获客活客等方面，加速推进企业级数字化转型。二是持续夯实数字化转型基础，启动数据治理专项行动，大力提升全行基础数据质量，开展数据排摸，制定重点数据治理举措，强化主要业务标签管理及一体化数据治理工作机制，有效支撑经营画像，助力高质量发展。三是不断丰富融合创新内涵，建立前中后台智能化应用典型，赋能各类业务场景，同时持续整合AI基础能力，强化运营及服务效能，完善智慧化AI中台体系。

(责编：曹淼、李源)