原标题：锚定服务实体经济主航道 平安租赁多措并举贡献金融力量

金融作为实体经济的血脉，持续为实体经济服务注入活力，是调节宏观经济的重要杠杆。

作为平安集团旗下专业从事融资租赁业务的子公司，平安国际融资租赁有限公司(以下简称“平安租赁”)紧跟国家政策指引，充分发挥贴近市场和客户、组织机制灵活等优势，以差异化的服务和产品形成错位竞争，持续增强自身服务实体经济能力，积极促进产业可持续发展的良性循环。

强根基 助力小微企业转型升级

中小微企业是国民经济和社会发展的重要力量，在扩大就业、促进技术创新、改善民生等方面都具有不可替代的作用。自2013年成立以来，平安租赁不断为小微企业提供金融服务，引金融“活水”助力小微企业强健根基、茁壮成长。公司围绕“设备”衍生场景，创新小微租赁模式，将小微标品直租渗透到一台设备从产出、运行到淘汰的全生命周期，并通过新设备采购融资、流动资金支持等多元化方案，提高制造业中小微企业融资服务可得性，践行服务实体经济的座右铭。浙江省临海市某机械公司的彭老板就是这一切的亲证者之一。

早在2007年，怀揣着对中国制造的强烈信心和打造一家高新企业的梦想，彭老板白手起家成立该机械公司。但创业之初，囿于资金有限，无法满足设备更新换代需求，他的企业只能依靠几台小数控做些简单的订单加工。2015年，彭老板的企业与平安租赁结缘，随后几年借助融资租赁不断升级设备，将小数控逐步淘汰。自动化水平提高后，成功由劳动密集型企业转型为技术密集型企业，公司持续优化、降本增效，年产值从2000万元翻倍至5000万元。

同样受益于平安租赁小微金融服务的还有东莞市某五金公司。这家转型浪潮中的代表企业曾是一家夫妻经营加工厂，通过与平安租赁的14次合作，不断迭代设备，公司技术水平在市场上始终保持着良好竞争力。在生产旺季，资金问题的解决也让其面对原材料价格波动时拥有更多主动权。经过多年发展，曾经的“夫妻加工厂”不仅在激烈的市场竞争中逆势成长，还成为国家高新技术企业、年营收规模超过3亿元的A级纳税企业。

类似“彭老板”和“夫妻店变身纳税标兵”的鲜活例子其实还有很多，它们都是平安租赁以融促产、以产助融，积极拓宽中小企业融资渠道，持续推动产业转型升级实践中的一个缩影。数据显示，截至2021年12月，平安租赁面向小微企业已提供超550亿元资金支持，服务近5万家小微企业和2万余家设备厂商。平安租赁已然成为服务小微经济体、服务区域经济不可或缺的力量。

谋创新 提升服务实体经济质效

最快30分钟通过融资申请，人在海外也能顺利签约获取资金支持，行业趋势复杂依旧能做出正确决策……近年来，平安租赁充分发挥“金融+科技”优势，以科技优化流程，用科技降低成本，在促进客户体验更加便捷高效的同时，也为中小微企业不断发展壮大增添了充足的信心与底气。

2020年下半年，因纺织外贸订单暴增，福建某纺织公司计划新采购20台提花机扩大生产，但由于海外疫情走向不明朗，企业主担心短期订单结束后，未来或出现设备闲置。为及时了解设备运转情况，企业主选择在设备上安装平安租赁依托数字化技术打造的IoT设备手环。通过手环数据挖掘和设备开工率分析，发现工厂90%的设备都处于满负荷运转状态，企业主于是当机立断添置设备抢占商机，扩大产能后，订单源源不断，产品交付顺利。

针对中小微企业融资难的问题，平安租赁旗下平安保理创新探索出独具特色的供应链金融业务模式，通过自动化数据对接、多维总对总合作等方式，与厂商深化合作，共同为核心企业上下游商家赋能。公司的小额标品通过产品模式创新和流程再造，打造特色风控体系，实现线上化作业、移动化办公、自动化运营，为大批量小微客户提供线上高效审批放款。

宿州某商贸公司是安徽宿州地区某知名快消品牌的经销商，在初次营销合作时，恰逢年前备货旺季，经销商面临较大打款压力。平安保理当即为客户申请小额标品，3天内实现批复额度，助力客户顺利完成年底冲刺。随着小额标品的迭代升级，产品随借随还、报价明确等特点得到客户好评，成为其解决融资烦恼的最优解。2021年，平安保理线上小额产品投放超25亿，增长超400%。

加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是国家重大战略部署。平安保理供应链金融立足于服务供应链实体交易，聚焦提高要素配置效率，推动产业链各环节衔接顺畅，有效助力畅通国内大循环、支持实体经济发展。2021年，平安保理经营业绩高速增长，投放超140亿，累计合作客户超5000家，核心经营指标增速均超60%。。

暖人心 让金融服务更有温度

疫情肆虐期间，平安租赁在积极做好疫情防控工作的同时，积极落实“六稳六保”要求，持续推出人性化政策，纾解小微企业生产和经营停摆之困。

2020年春节，突如其来的疫情让全国企业生产经营陷入停滞，一家开塑料制品厂的老客户却突然联系平安租赁小微金融要求办理新设备采购业务。客户经理深入了解后得知，企业主要为周边医院食堂供应餐盘，疫情让一次性餐具供不应求，急需加购设备扩大产能。疫情虽危险，但为解抗疫燃眉之急的大义，平安租赁客户经理戴好口罩、做好消毒、准备好泡面，一天四百公里来回完成项目尽调，并申请发票后收和线上审批绿色通道，仅用2天时间即完成放款。设备到位后，企业主第一时间将生产出的一次性餐具送往周边医院，解决了抗疫一线白衣天使们的吃饭难题。

此外，平安租赁以“科技+渠道”为核心驱动力打造的小设备平台，通过每年30w人流量的线上展会，为供应商销售导入新客；掌上店铺、电子名片、海报工厂等智能营销工具，让销售员可独享人脉、提升客户粘性，实现打开手机即可收获商机的新型获客方式；电子签约赋能供应商在线合同签约管理，大大提升工作效率、节约差旅成本，也尽可能降低疫情对中小微企业带来的影响。同时，平安租赁提供以设备为核心的泛租赁服务，基于自研设备手环搭建平台，覆盖了小微企业生产数据的采集、计算、应用的全过程，将金融服务延伸至设备后市场，先后打造工业领域新共享经济平台、一站式维保平台、人员撮合和技能提升平台、碳交易反哺企业平台等，并发布了业内首个《中国工业服务产业发展白皮书》，使设备、系统、人力有机地融入国家“双碳”战略中。

(责编：曹淼、李源)